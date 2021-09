La vuelta al cole de los niños se ha producido estos días pero seguro que todavía te quedan cosas por comprar. Una de ellas puede ser la botella de agua en la que beban tus hijos cuando están en el patio o entre clases evitando así tener que ir al baño a beber (algo nada recomendable) o que beban de la botella de otro compañero/a y si quieres que no haya confusiones con las botellas del resto de la clase nada como elegir entonces la botella personalizada de Zara para la vuelta al cole de los niños, una botella que seguro que se convertirá en otro de los elementos imprescindibles en la mochila de tus hijos.

La botella personalizada de Zara para la vuelta al cole de los niños

Pocas veces lo pensamos, pero lo cierto es que todos los niños deberían llevar su propia botella de agua al colegio. Una botella que no sea de plástico, dado que beber de estas no es nada aconsejable cuando se han reutilizado varias veces y que además, tendría que estar personalizada para que no haya confusiones con las del resto de los compañeros.

Y es que los niños deben procurar beber agua a lo largo del día como cualquier otra persona, y más si pensamos en todas las horas que pasan en la escuela dado que es importante que se hidraten pero a la vez que eviten tener que beber compartiendo botella o grifo (aunque no se aconseja es evidente que los niños beben directamente del grifo si están en el baño y de repente tiene sed).

Zara tiene la solución a todos nuestros problemas ya que entre los accesorios que acaba de lanzar para la nueva temporada de otoño, tenemos una bonita botella de acero inoxidable que es perfecta para que los niños la lleven a la escuela.

La botella de Zara es de un tamaño (capacidad de 500 ml) perfecta para que la podamos meter en la mochila del niño o niña sin problema pero además la firma de Inditex nos ofrece la posibilidad de personalizarla al comprarla, de manera que podemos hacer que lleve el nombre del niño o niña para de este modo, evitar que ningún compañero/a la confunda con la suya.

Se vende además con tapa enroscable y con cierre a presión de modo que será fácil que el niño/ a la pueda abrir para beber pero a la vez, no se escapará ni una gota cuando la cierre.

Podemos comprar la botella personalizable de Zara para la vuelta al cole de los niños en colores como el violeta, el amarillo, el azul o el rosa y tiene un precio de 12,95 € aunque si la personalizas con el servicio de grabado de Zara tiene un coste adicional de 1 € más.