Baby happy hour: La última tendencia para aliviar la soledad social de los padres

Hace cinco años se realizó en Italia un estudio por parte de la multinacional de investigación de mercados y consultoría francesa Ipsos, en el que se reveló que el 78 % de los padres decía no encontrar tiempo para todo lo que quería hacer. El 73% consideraba que la vida va demasiado rápido y se sentían demasiado abrumados y el 65% que si pudiera preferiría tener más tiempo que más dinero.

Un fenómeno grave y complejo (que generalmente involucra más a las mujeres que a los hombres) que no parece haber cambiado en los últimos años y que está vinculado también a la idea de la paternidad como renuncia. Un problema potencial si se piensa en las consecuencias que puede provocar la soledad, en todas sus formas. Éste es el retrato de una condición muy extendida a la que la baby happy hour , una tradición de origen canadiense, intenta de algún modo oponerse y que parece estar poniéndose de moda de modo que os explicamos en qué consiste y cómo organizar esta «Hora feliz del bebé».

¿Qué es la Baby happy hour o la hora feliz del bebé?

Seguro que todo el mundo conoce las famosas «happy hour» u «hora feliz», es decir, la franja horaria en la que bares, pubs y restaurantes ofrecen precios reducidos en bebidas alcohólicas que además pueden ir acompañadas de aperitivos o un buffet. Y partir de esta, de alguna manera nace el concepto de baby happy hour. Esto no es más que una especie de aperitivo apto para niños o, mejor aún, para padres con hijos. De este modo, se trata en realidad de la hora en la que los padres con sus hijos se encuentran en una local tomando un aperitivo mientras los niños juegan ante sus ojos.

Si, como hemos visto, los padres no tienen tiempo para hacer lo que sus compañeros y amigos hacen habitualmente, con la hora feliz del bebé intentan contrarrestar esta forma de soledad social encontrándose en un contexto en el que la presencia de los niños no es para nada un problema.

De hecho, muy a menudo los padres renuncian a salir incluso a comer con amigos, pensando que si llevan al bebé o a sus hijos pequeños, estos se van a aburrir y ellos se van a estresar. Por este motivo, nace este otro concepto para disfrutar de un momento de ocio junto a otros padres que estén en la misma situación y además en el que también están presentes los niños.

Orígenes e historia

The Guardian informa sobre la idea creada por Stacey McLachlan , escritora, editora y comediante canadiense, que a finales de 2023 organizó un evento pop-up mensual en el que a las cinco de la tarde en un bar una treintena de niños juegan en el suelo, mientras sus respectivos los padres hablan, toman una copa y piden un taco.

Como suele ocurrir con los fenómenos exitosos, el baby happy hour ha respondido a una necesidad tan generalizada que las plazas disponibles se agotan en muy poco tiempo. La demanda es alta, lo que confirma una necesidad común y profundamente sentida.

Para qué sirve y los beneficios para padres e hijos

La propia Stacey McLachlan explica cómo su hora feliz para bebés responde al deseo de permitir a los padres socializar y al mismo tiempo permitir que sus hijos se diviertan . El bienestar de los padres y el de sus hijos pueden convivir y la experiencia del baby happy hour es prueba de ello.

Con el happy hour del bebé, los padres mantienen una vida social compuesta no sólo de contactos sino también de salidas de casa y citas que no son sólo las de la guardería , el pediatra o las actividades deportivas del niño . Además, su identidad como mujer y hombre no termina completamente en ser madre o padre y cuidar de su hijo y obtiene todos los beneficios que asegura una vida activa, estimulante y socializadora. Puede resultar agotador, pero vale la pena.

Y es una ventaja también para los niños porque viven una nueva experiencia y además socializan y comparten un espacio adecuado para ellos con otros niños . Sin menospreciar el impacto educativo de ver a los padres más serenos y además cuidar de sí mismos y de lo que les hace sentir bien, sin que ello entre en conflicto con su propio bienestar.

4 consejos para organizar un happy hour para bebés

La experiencia baby happy hour se puede organizar y crear sin tener que esperar a que algún local la utilice como estrategia de marketing. Así que veamos algunos consejos para organizar un aperitivo para niños.

1. Crea un grupo de amigos

En primer lugar es necesario contar con un grupo de personas (no necesariamente todos padres con hijos) interesadas en compartir esta experiencia. Pueden ser amigos de toda la vida o padres de otros niños conocidos a lo largo de los años que comparten la misma necesidad y que estarían (querrían) dispuestos a participar en una hora feliz para bebés .

2. Encuentra un espacio adecuado

En este punto las posibilidades son otras: buscar un local que tenga el espacio adecuado (tanto en tamaño como en desarrollo) y reservarlo para un grupo de padres con hijos o, para los que tengan la posibilidad, encontrarse en una sala de ocio, una terraza o jardín de alguno del grupo lo suficientemente grande y organizar allí el aperitivo. Sería preferible buscar un lugar para salir de casa y evitar que el happy hour del bebé se convierta en una especie de fiesta de cumpleaños infantil , pero si el objetivo principal es la socialización cualquier ocasión puede resultar útil.

3. Establece la fecha

Después de comprobar la disponibilidad, podrás elegir una fecha que sea conveniente para la mayoría de las personas . En este sentido, también puede resultar interesante y útil planificar con antelación el happy hour del bebé y convertirlo en un evento permanente. Una vez a la semana, una vez cada dos o una vez al mes por ejemplo; lo importante es que no se convierta en una experiencia extemporánea que luego sea cubierta y asfixiada por la tristeza de la nostalgia.

4. Alimentos y bebidas

Ya sea que lo organices en un local o en un espacio privado, es esencial asegurar que haya comida y bebida apta para niños . Incluso teniendo en cuenta la presencia de niños de diferentes edades, es posible preparar una especie de menú específico para ellos o en cualquier caso no olvidar pensar también en sus necesidades, porque el éxito de la experiencia baby happy hour es sólo así si todos, padres e hijos, están implicados y, por tanto, tranquilos y felices.