Suele ocurrir entre los padres y madres cuando son primerizos que a la más mínima tos del bebé o del niño pequeño, salten las alarmas dado que se relaciona con el hecho de que el bebé tenga un resfriado o que esté a punto de algo más grave. Sin embargo, no debemos alarmarnos y aunque la visita al pediatra será lo mejor para salir de dudas, también será bueno repasar 5 cosas que (quizás) no sabes sobre la tos de los niños.

A falta de otros síntomas como por ejemplo la fiebre, la tos no tiene porque ser algo grave. De todos modos, siempre será bueno acudir como decimos, al pediatra aunque no estará de más que tengamos en cuenta estos datos sobre la tos de los niños que seguramente calmarán nuestras preocupaciones.

Toser es un reflejo automático

Cuando tosemos, inhalanos rápida y profundamente e, inmediatamente después, exhalamos con fuerza con la garganta apretada. Todo esto está regulado por un centro nervioso que está en el cerebro y tiene lugar fuera del control de nuestra voluntad. Por tanto, es un «reflejo» automático que no podemos controlar y que no será bueno tampoco que intentemos controlar en los niños .

Toser es un reflejo defensivo

Si por casualidad tropezáramos y cayéramos, inmediatamente adelantaríamos las manos para evitar golpearnos la cara con el suelo. Si algo se acerca a nuestros ojos, automáticamente cerraríamos los párpados. Estos son dos ejemplos de mecanismos de defensa: movimientos automáticos que hacemos para defendernos y los hacemos sin ni siquiera pensarlo . Incluso la tos es un reflejo que nos sirve para defendernos: en particular sirve para defender el tracto respiratorio de cuerpos extraños, irritantes, exceso de mocos, etc. Si, mientras bebemos, un sorbo de agua sale mal, inmediatamente tendremos una o más toses violentas.. Lo mismo sucede si entramos en un ambiente lleno de humo o respiramos mucho polvo. La tos que resulta de los resfriados, traqueítis, bronquitis y neumonía es también un reflejo defensivo: al toser la garganta, la tráquea, los bronquios y los pulmones se eliminan las mucosidades y los microorganismos.

No es recomendable eliminar la tos

Dado que, como hemos dicho, la tos es un mecanismo de defensa , no merece la pena combatirla demasiado. Si un niño tiene flema que necesita ser expulsada de las vías respiratorias o microorganismos que necesitan ser eliminados de las vías respiratorias, es mejor que tosa. Si elimináramos la tos por completo, lo dejaríamos indefenso y le resultaría difícil mantener limpios la garganta, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Sin embargo, puede suceder que el reflejo de la tos se vuelva algo exagerado, y la frecuencia e intensidad de la tos sea mucho mayor de lo que sería necesario para mantener limpio el tracto respiratorio: solo en este caso de tos puedes y debes calmarla dado que se puede acabar convirtiendo una tos persistente que moleste al niño, le dificulte dormir y respirar con normalidad durante el día.

Los medicamentos para la tos no deben usarse en niños dos años menores

Combatir la tos, siempre y solo cuando es necesario, como decíamos antes, se puede hacer de muchas formas y con muchos fármacos. Pero solo en niños mayores de 2 años . Los medicamentos para la tos y el resfriado incluyen una amplia variedad de ingredientes activos, desde antihistamínicos hasta descongestionantes nasales, antitusivos y expectorantes, pero su eficacia nunca se ha demostrado en niños, mientras que los informes de reacciones adversas importantes son cada vez más frecuentes.: En 2004-2005, en EE.UU., se registraron 1.500 visitas a la sala de emergencias de niños menores de 2 años que habían tomado alguno de estos medicamentos.

La miel calma la tos mejor que cualquier medicamento

Ya lo hemos dicho y lo repetimos: no debemos combatir la tos e intentar eliminarla por completo; no se deben usar medicamentos para menores de dos años; pero si la tos es muy molesta, puedes intentar «normalizarla». Pues bien, numerosos estudios científicos realizados en diferentes países del mundo han demostrado que la administración de miel calma la tos particularmente molesta mejor que los fármacos antitusivos más potentes y, sobre todo, sin efectos secundarios. Sin embargo, debes tener en cuenta que la miel no será nunca un buen remedio para bebés o niños menores de un año si bien no se recomienda antes de esta edad ante el riesgo de botulismo.