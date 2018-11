Soraya Arnelas comparte con sus seguidores los problemas que le ha traído la maternidad

Ayer te dábamos a conocer que la actriz Elena Furiase había celebrado el cumple-mes de su bebé reconociendo en una carta tanto los aspectos positivos como los negativos de tener un hijo. Y también lo ha hecho otra celebrity de nuestro país. Nos estamos refiriendo a la cantante Soraya Arnelas, de 36 años.

En concreto, la artista, que ahora está participando como concursante en el programa de televisión “Tu cara me suena”, no ha dudado en hacer un balance de los primeros 20 meses ejerciendo de madre de su primera hija, Manuela. Y lo ha hecho de forma sincera, desvelando los peores momentos que ha sufrido y los problemas a los que ha tenido que hacer frente.

Sigue leyendo y podrás conocer todo lo que ha contado.

20 meses en los que ha descubierto sus debilidades

Aprovechando que su pequeña ha cumplido ya 20 meses, la cantante, que saltó a la fama por su participación en “Operación Triunfo 2005”, ha querido compartir con sus seguidores cómo le ha cambiado la maternidad. Y no solo eso sino que también ha contado los peores momentos que ha pasado en este tiempo.

Así, lo ha expuesto a través de un texto que ha publicado en su perfil de la red social Instagram acompañado de una fotografía de la pequeña Manuela. En concreto, se trata de un comentario que comienza de esta manera:

“Manuela se hace una señorita. Se han pasado los agobios, se ha pasado la desesperación.

He de confesar que estos 20 primeros meses, más que el trabajo que he tenido que hacer con ella ha sido conmigo misma. He visto mis defectos como persona de una manera tan clara…

Mi impaciencia porque las cosas siguieran el ritmo que yo quería, mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida.

Mi cabezonería de no querer cambiar hábitos cuando no me ha quedado más cojones que darme cuenta que mi vida ya no es la misma”.

Soraya Arnelas sufrió un problema de salud

De manera clara y contundente es como la cantante, que representó a España en el Festival de Eurovisión en 2009 con “La noche es para mí”, expone lo difícil que le ha resultado asimilar y afrontar que la llegada de su hija ha cambiado su vida. Es más, el poder aceptar esa situación le ha llevado a sufrir un problema de salud, que cuenta de esta manera:

“He pasado por una psoriasis a causa del estrés, por ansiedad, por luchas internas que casi ni yo entendía.

Sin ayuda de nadie, ni de pastillas, ni terapias, ni deporte…Llevo 20 meses aprendiendo a vivir una vida nueva.

Madre mía, qué paciencia la de los míos por haber aguantado mis cambios de humor.

Ahora entiendo el porqué de tantas cosas que suceden tras la llegada de un niño, sobre todo, las no tan buenas. Ahora entiendo el porqué de las depresiones postparto, las separaciones…No a todo el mundo le pasa”.

Su relación de pareja también ha tenido contratiempos

En esa misma publicación en Instagram, en intercambio de ideas con algunos de sus seguidores, Soraya Arnelas también ha reconocido que desde que es madre ha tenido discusiones con su pareja y padre de la pequeña, el modelo Miguel Herrera. Así, ha escrito lo siguiente: “Jamás había discutido con mi pareja y, desde que nació Manuela, discutimos por tonterías”.

Ahora, ve todo de otra manera

No obstante, ese conjunto de reflexiones que ha querido exponer en Instagram las ha acabado con una visión positiva y dando muestras de cómo se encuentra en este momento. Así, ha expuesto que “Yo puedo confesar que ahora, después de 20 meses, veo la Luz.

Manuela se ha convertido en una señorita, un poco más tranquila, y eso también ha ayudado. Jajaja

Solo me queda volver a hacer deporte para volver a mis hábitos. Estoy en ello…

Seguro que alguno/a se ha sentido identificado con esto. Y no pasa nada!”.

Comentarios de sus seguidores

Muchos de sus seguidores no han podido evitar comentar la sinceridad de la cantante y no han dudado en dejarle comentarios como estos: