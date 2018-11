Elena Furiase celebra el primer mes de su hijo con una emotiva carta

En los últimos meses son muchas las celebrities que han dado a luz. Este sería el caso de Dafne Fernández, Pepa Rus, Kate Hudson…Famosas entre las que también se encuentra la actriz Elena Furiase, de 30 años. Precisamente ahora hace un mes que tuvo a su primer hijo (Noah), fruto de su relación con Gonzalo Sierra, y ahora ha querido celebrar esa fecha tan especial.

¿Cómo lo ha hecho? Escribiendo y publicando una emotiva carta que rápidamente se ha convertido en viral. ¿Quieres conocerla? Te la presentamos a continuación:

Desde que se convirtiera en madre, la actriz, hija de Lolita, no ha dudado en hacer uso de las redes sociales para contar lo feliz que se siente por haber tenido a su pequeño. Y ahora lo ha vuelto a hacer, con motivo del primer mes de vida de su bebé. Mediante una carta ha venido a compartir con sus seguidores todo lo especial y hermoso que ese niño le está permitiendo disfrutar y sentir, aunque tampoco olvida, en este caso, en exponer la “cara b” de la maternidad. Es decir, los aspectos menos positivos de ese rol.

La carta no ha dudado en publicarla en su perfil en la red social Instagram y reza así:

“No me importa caerme de sueño,

No me importa la tendinitis del brazo.

No me importa el dolor de cuello.

No me importa no tener tiempo,

no me importa comer a deshora.

No me importa.

No me importa.

Pues todo merece la pena con tal de verte

crecer fuerte, feliz y sano.

Feliz cumple-mes mi vida #Noah”.

Desde que procediera a publicar esas palabras hace unas horas, las mismas se han convertido en virales. Así, ha recibido más de 18.000 “me gusta” ya generado casi 200 comentarios de seguidores que no han podido evitar mostrar su reacción a esa manifestación. En concreto, entre los mensajes que le han dejado destacan algunos como estos:

“Efectivamente…nada importa. Son amor puro”.

“Totalmente de acuerdo contigo. Con solo mirarlo se te van los males y sacas fuerzas de no sabes dónde”.

“Qué lindo, preciosa! Un abrazo y a seguir disfrutando de tu bebé y de tu familia”.

“Feliz cumple-mes…y es verdad, no importa nada de lo que dices porque solo mirarlo te llena el alma y la cabeza de un sentimiento especial que no deja lugar a otra cosa…”.

“Enhorabuena. Estás hecha una madraza”.

Además de recibir las felicitaciones de sus seguidores, Elena también ha recibido las de seres queridos y amigos. Buen ejemplo de eso son las siguientes:

La actriz Bibiana Fernández ha respondido a su carta con el dibujo de una larga lista de corazones.

ha respondido a su carta con el dibujo de una larga lista de corazones. La modelo, presentadora y actriz Esther Arroyo tampoco ha dudado en incluirle varios emojis: corazones, carita lanzando besos y carita con corazones por ojos.

tampoco ha dudado en incluirle varios emojis: corazones, carita lanzando besos y carita con corazones por ojos. Su madre, la cantante y actriz Lolita, no ha podido evitar realizar el siguiente comentario: “No importa nada más en el mundo y a mí me importas tú. Felicidades, vida mía, por ser tan buena madre”.

Sin lugar a dudas, a tenor de sus palabras y de lo que estamos conociendo a través de la Red, Elena Furiase, quien saltara a la fama con la serie “El internado”, se encuentra viviendo un estupendo momento a nivel personal y profesional.

En su faceta más íntima, está encantada de haberse convertido en mamá y de tener a su pequeño Noah en su vida. Eso sin pasar por alto que está feliz también en su relación de pareja con el músico Gonzalo Sierra.

Desde un punto de vista profesional, la actriz tiene varios proyectos entre manos. No obstante, quizás el que está teniendo más repercusión en estos días es su participación en la aclamada serie “Arde Madrid”, creada por Paco León y Anna R. Costa, que es original de Movistar+. Se trata de una producción en blanco y negro, que se estrenó el pasado 8 de noviembre y que viene a narrar la vida de la famosa actriz Ava Gardner durante el tiempo que pasó en Madrid en la década de los años 60.

En dicha serie de televisión, Elena interpreta el personaje de Carmen Mateo.