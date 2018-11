Los anexos fetales. ¿Qué son?

Todos creemos conocer, en mayor o menor medida, lo que supone y es un embarazo. No obstante, hay muchos aspectos que la gran mayoría no sabe y que va descubriendo, poco a poco, cuando se queda en estado o cuando su pareja lo está. Precisamente en esa situación es cuando comienzan a toparse con términos que quizás no habían oído jamás antes como es el caso de los llamados anexos fetales.

¿No sabes qué son? Sigue leyendo y saldrás de dudas pues vamos a apostar por exponerte toda la información que necesitas al respecto.

¿Qué son?

Lo primero que debes tener muy claro es qué son. Pues bien, podemos explicar que se trata de un conjunto de órganos extraembrionarios o estructuras de tipo membranoso que se convierten en piezas fundamentales en cualquier embarazo. Eso sí, cuando este ha concluido, es decir, cuando se ha producido el nacimiento del bebé esos anexos, que son también conocidos como anexos embrionarios, son eliminados del cuerpo de la madre. Se eliminan por completo durante lo que es el parto ya que al nacer el bebé se desprende de ellos.

Hay que exponer, además, que se forman en las primeras etapas del desarrollo del embrión.

¿Para qué sirven?

Como hemos mencionado en el apartado anterior, esas estructuras juegan un papel realmente importante durante lo que es el embarazo. Y es que vienen a realizar unas funciones muy significativas como son las siguientes:

Se encargan de proteger al embrión .

. De la misma manera, no es menos importante subrayar el hecho de que también contribuyen a que el citado embrión se nutra y alimente como es necesario para que pueda llevar adelante su desarrollo y formación.

como es necesario para que pueda llevar adelante su desarrollo y formación. Asimismo, también se encargan de ayudar de forma contundente a que ese ser que está creciendo en el interior de la mujer lleve a cabo de la manera correcta sus funciones de excreción y también de respiración.

Tipos de anexos fetales

Si importante es conocer qué son o para qué sirven, también es relevante saber cuáles son los diferentes tipos de anexos fetales que existen. En este caso, podemos establecer que hay un total de siete claramente diferenciados, como son los siguientes: