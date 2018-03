Dafne Fernández presume de embarazo

Hace unos días te dábamos a conocer que la lista de celebrities que están embarazadas en nuestro país había aumentado. Y es que una revista de la prensa del corazón había anunciado que la actriz madrileña Dafne Fernández, de 32 años, se encontraba esperando su primer hijo.

En ese momento, la protagonista no se había manifestado al respecto. Es decir, ni había confirmado ni había desmentido la información. No obstante, ahora todo ha cambiado. Tanto es así que no ha dudado en presumir de su estado de gestación.

Sigue leyendo y lo descubrirás.

Dafne Fernández confirma el embarazo

Como hemos mencionado, fue hace unos días cuando la revista de la prensa rosa “¡Hola!” daba a conocer que la actriz, conocida por sus papeles en series como “El chiringuito de Pepe” o la película “Perfectos desconocidos”, estaba embarazada por primera vez. Sí, se exponía que se encontraba de tres meses y que estaba encantada con la noticia de tener un bebé, fruto de su amor con su marido, el fotógrafo Mario Chavarría.

A pesar de la información, ninguno de los protagonistas se había manifestado al respecto para confirmarla o desmentirla. Pero eso era hasta ahora. Y es que Dafne ha querido reconocer la gestación y presumir de ella.

Lo ha hecho subiendo a su perfil en Instagram una fotografía de sí misma a contraluz en la que aparece en ropa interior y acariciando su vientre, algo abultado ya. Esa instantánea la ha acompañado del siguiente mensaje:

“Nos hace muy felices poder anunciaros que ya está en camino un nuevo modelo Chavarría-Fernández. No podemos esperar para verle la carita! Muchas gracias por vuestro cariño e interés, lástima que otros hayan decidido por nosotros el momento de anunciarlo.

Ahora nos toca disfrutar de cada etapa de esta maravilla de la Naturaleza que es el embarazo! Muchos besos de los dos!”.

Numerosas felicitaciones

Desde que procediera a colgar esa foto, la publicación ha conseguido reunir más de 38.000 “me gusta” y ha superado la barrera de los 950 comentarios. Y es que son muchos los seguidores de la actriz que no han dudado en felicitarla. Entre los mensajes más significativos destacan algunos como estos:

“Muchas felicidades preciosa!! Que disfrutes mucho de esta etapa tan emotiva y especial, que se presenta en tu vida”.

“Me alegro muchísimo por ti, por los dos. Un abrazo fuerte y a disfrutar cada minuto!!”.

“Enhorabuena!! Disfrútalo mucho, es lo más bonito y mágico que vivirás jamás y para culminar, al final del camino te espera el mejor regalo que te puede dar la vida”.

“Enhorabuena, guapa!! piensa que da igual quien lo anuncie, solo vosotros lo disfrutáis!! y disfrutaréis para siempre!!”.

Felicitaciones de amigos

Además de todos los mensajes de enhorabuena de los seguidores, hay compañeros de profesión de la futura mamá y amigos de la pareja que también han querido sumarse a las felicitaciones. Entre esos nos encontramos a algunos como estos:

La actriz Ana Gracia Soler no ha dudado en escribirle el siguiente mensaje: “Qué alegría, Dafne!!! Enhorabuena y abrazos grandes!!!”.

no ha dudado en escribirle el siguiente mensaje: “Qué alegría, Dafne!!! Enhorabuena y abrazos grandes!!!”. La también actriz Aura Garrido no ha dudado en “regalarle” un sentido “Enhorabuena!!”.

no ha dudado en “regalarle” un sentido “Enhorabuena!!”. Otra intérprete que no ha dudado en felicitarles ha sido Anabel Teixeira que le ha dejado el siguiente comentario: “Linda!!! Felicidades querida Dafne!!”.

que le ha dejado el siguiente comentario: “Linda!!! Felicidades querida Dafne!!”. La actriz Carmen Morales , hija de Rocío Dúrcal y Junior, también ha procedido a felicitar a Dafne y a Marío. Lo ha hecho con este mensaje: “Enhorabuena a los dos”.

, hija de Rocío Dúrcal y Junior, también ha procedido a felicitar a Dafne y a Marío. Lo ha hecho con este mensaje: “Enhorabuena a los dos”. Otra de las mujeres del gremio de la interpretación que les ha dado la enhorabuena ha sido Goya Toledo. Ha procedido a dejarles el siguiente comentario: “Qué magia tan bonita emanas. Enhorabuena a los dos. Sois muy lindos”.

Otra embarazada que es noticia

Además de Dafne Fernández, estos días conocíamos que había otra joven famosa actriz de nuestro país que estaba embarazada. Esa no es otra que Elena Furiase, hija de Lolita. Ella misma se encargó de dar la noticia tras unos rumores en televisión, pero se desconocía la identidad del padre del bebé que viene en camino.

Pues bien, ahora se ha dado a conocer que su pareja es Gonzalo Sierra, un músico y productor de cine de 25 años al que Elena ha conocido a través de su propio hermano (Guillermo Furiase) pues es amigo de aquel. Al parecer salen juntos desde octubre de 2017.