Mónica Nieto, entrenadora, tiene el truco para acabar con la inflamación y la grasa abdominal: «A partir de los 35 el cuerpo necesita otra cosa»

A partir de los 35 años el cuerpo necesita otra cosa, esta entrenadora y nutricionista, Mónica Nieto, tiene el truco para acabar con la inflamación y la grasa abdominal. Esta experta sabe muy bien lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Queremos vernos bien en nuestro día a día en estos días en los que necesitaremos empezar a prepararnos para unas jornadas en las que luciremos cuerpo y esfuerzos.

Antes que nada, es importante ponerse en manos de una experta como Mónica Nieto, lleva años aconsejando y acompañando a mujeres que pasan por esos cambios que son inevitables. Nos guste o no, el tiempo pasa y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo clave. Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

El cuerpo necesita otra cosa a partir de los 35

Los 35 años son una barrera hoy en día. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada año suma. Lo hace de tal forma que tocará empezar a tener en mente algunos elementos que pueden ser esenciales.

Nos cuidamos durante mucho tiempo, dedicamos, tiempo y esfuerzos para acabar obteniendo aquello que realmente necesitamos. Cuando llega un punto en el que realmente cada detalle se suma, con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que realmente puede ser esencial.

Tocará ver el tiempo que podemos empezar a visualizar en estos días en los que realmente cada detalle será esencial, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica. Un cuidado de más o una manera de estar pendiente de cada cambio que acabe siendo más profundo.

Esta experta nos advierte de los cuidados que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un cambio que, sin duda alguna puede ser la antesala de algo más, para cuidarnos nada mejor que seguir este tipo de consejos.

Acaba con la inflamación y la grasa abdominal este truco de Mónica Nieto

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Mónica Nieto sabe muy bien cómo debemos cuidarnos las mujeres a partir de una edad. La grasa abdominal y la inflamación es uno de los elementos que pueden afectarnos de lleno en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial.

Los expertos de Primor, además de los ejercicios de esta experta, nos explican los cambios de alimentación que debemos seguir para hacer realidad este vientre más plano y menos inflamado que no tiene por qué marcar nuestra edad, sino todo lo contrario:

Cambia las grasas saturadas por grasas saludables: por más que estén demonizadas no todas las grasas son malas. Incluir grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, presentes en alimentos como los frutos secos, el aguacate, las semillas o aceite de oliva y otros aceites vegetales, es beneficioso para la salud De hecho, incluso, estas grasas contribuyen mezcladas con otros alimentos y pueden ayudar a reducir la grasa abdominal. También a frenar la retención de líquidos que se da en esa zona y otras de nuestro cuerpo.

Introduce proteínas magras: ya que ayudan a construir y reparar tejidos musculares y mantienen la sensación de saciedad por más tiempo, además de, como su propio nombre indica no contienen grasas saturadas. Algunos ejemplos son el pollo, la ternera magra, el pescado y los huevos. Si eres vegana, vegetariana o prefieres fundar tu dieta sin muchas proteínas animales, recurre al tofu y las legumbres.

Come fibra: presente en las verduras, frutas, granos enteros y legumbres. La fibra mejora la digestión y ayuda a mantener también la sensación de saciedad.

Elige carbohidratos complejos: es decir, granos enteros, como la quinoa, avena y arroz integral. El motivo es que liberan energía lentamente y mantienen estables los niveles de azúcar en la sangre.

Huye de azúcares, grasas saturadas y harinas: blancas procesadas como la pasta y el pan en exceso.

Una dieta que se suma al ejercicio físico y a los consejos de los expertos. Cada persona es un mundo, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica algo que nos servirá para perder peso y sobre todo, dejar atrás esa inflamación que no tiene por qué ser un signo de la edad. Atrévete a acabar con algunos detalles que pueden ser esenciales en estos días en los que cada detalle cuenta.