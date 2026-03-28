Escalofriante ataque homofóbico sacude la noche mallorquina: Baaldo, un cantante urbano, víctima de una agresión

Una noche que prometía ser de música, fiesta y talento local terminó en un episodio de violencia homofóbica que ha dejado en shock a toda la escena urbana de Mallorca. El cantante mallorquín Baaldo ha denunciado públicamente un ataque físico y verbal sufrido en una fiesta privada que apoya a artistas locales del género urbano.

Según relató el propio artista, todo ocurrió mientras disfrutaba de la fiesta y buscaba conocer nuevas propuestas musicales de la isla. «Es un espacio que me encanta, donde siempre me he sentido cómodo y rodeado de gente que apoya la música y la diversidad», confesó. Sin embargo, su noche dio un giro inesperado cuando se dirigió al baño.

Allí, cuatro jóvenes comenzaron a acosarme por el pelo que llevaba, explicó Baaldo. Lo que parecía un comentario ofensivo se transformó rápidamente en agresión física: «Uno de ellos me dio un portazo en la frente con tanta fuerza que empecé a sangrar de inmediato. Tengo un chichón enorme y la herida todavía es evidente», relató el cantante. El ataque, que Baaldo califica de homofóbico, pone de relieve la intolerancia y el odio hacia la comunidad LGBTQ+ en espacios donde debería prevalecer la diversión y la música.

A pesar del impacto físico y emocional, el cantante dejó claro que no retrocederá ni un solo paso. «Acabo de sufrir un ataque homofóbico, pero no tengo miedo. Voy a volver a esa fiesta, probablemente muchísimo menos discreto», afirmó con determinación. Su mensaje va más allá de su experiencia personal: denuncia la discriminación y la violencia contra quienes deciden vivir y expresarse como son. «No estoy haciendo ningún mal. Si te molesta cómo soy, el problema lo tienes tú. «Evoluciona, crece, madura y abre la mente», sentenció.

Baaldo resaltó que, a pesar del ataque, el apoyo de la comunidad y de los artistas de Mallorca sigue siendo un pilar fundamental: «Hay gente increíble en estos espacios y la diversidad es posible si todos queremos aceptarla». El artista concluyó con un mensaje contundente que busca inspirar a otros: «Somos fuertes, somos muchos y no nos van a tumbar. La persona que soy está bien y no pienso mostrar ni un solo pelo de inseguridad». Este ataque homofóbico a Baaldo no solo conmueve a la música urbana de Mallorca, sino que evidencia un problema social más amplio: la intolerancia y la discriminación que aún persisten en nuestra sociedad.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al cantante, mientras los seguidores piden acciones claras contra los agresores y una reflexión profunda sobre la aceptación y el respeto.