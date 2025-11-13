Vuelven a dejar en libertad a un conocido delincuente de Mallorca al que le constan más de 50 detenciones

La Guardia Civil ha localizado y detenido por enésima vez. a un conocido delincuente de Mallorca que vivía en una zona boscosa de Sineu y que ya había sido arrestado con anterioridad hasta 50 veces. Esta vez se le acusa de cuatro robos de uso de vehículo, trece robos y un hurto en interior de vehículo, dos delitos de falsedad documental y un delito leve de daños.

Un vecino de Sineu informó a finales del pasado mes de octubre a la Policía Local de la aparición de varios vehículos estacionados en una zona boscosa del municipio. Los coches tenían unas placas de matrícula que no coincidían con la marca y modelo de los mismos, y una furgoneta camper se encontraba sin placas de matrícula, por lo que alertaron a la Guardia Civil.

Una patrulla de la Benemérita acudió al lugar de los hechos y pudo verificar lo denunciado. Allí mismo localizaron a un individuo con largo pasado delictivo durmiendo en el interior de dicha furgoneta. Ante los agentes no supo dar ninguna explicación coherente sobre procedencia de los vehículos, por lo que se procedió a su detención.

Tras las indagaciones llevadas a cabo, se comprobó que esta persona utilizaba la furgoneta para dormir en el interior y los dos turismos sustraídos para cometer los robos. Para ello había cambiado las placas de matrícula por las de otros.

El detenido un varón español de 40 años con más de 50 detenciones anteriores. En las últimas semanas había participado en la comisión de cuatro robos de uso de vehículos en las localidades mallorquinas de Palma de Mallorca, Son Servera, Manacor y Sencelles, trece robos en interior de vehículo en las localidades de Son Servera y Manacor, un hurto en interior de vehículo en la localidad de Porto Cristo, dos delitos de falsedad documental en placas de matrícula y un delito leve de daños.

Además de todo ello, al detenido le constaba una requisitoria judicial dimanante de un Juzgado de Cáceres por robo interior de vehículo.

En total se han recuperado un Ford Mondeo, un Peugeot 508 y una furgoneta camper valorada en 60.000 euros sustraída en Palma, además de diversos objetos procedentes de los diferentes ilícitos.

Tras su pase a disposición judicial, se decretó su libertad con medidas cautelares.