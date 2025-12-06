Pinchazo del Delegado del Gobierno en Baleares en la organización del Día de la Constitución

Pinchazo del Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en la organización del acto Día de la Constitución donde la presencia de sillas vacías fue notoria en el aforo del salón de actos del Palacio de la Almudaina de Palma.

A la ausencia de políticos y dirigentes de Vox e independentistas de Més se le unió la ausencia notable de representantes de entidades sociales que no se dieron cita en un evento marcado sin duda por la tensión política a la que está sometiendo a la sociedad española, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Hubo presencia mayoritaria en el acto tradicional del 6 de diciembre de la plana mayor de dirigentes de PP y PSOE, y cargos institucionales desde la presidenta del Govern, Marga Prohens, el delegado Alfonso Rodríguez, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, el ex alcalde socialista de Palma, José Hila, la vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido o la eurodiputada del PP, Rosa Estarás, entre otros.

Finalmente, el presidente del Parlament de Vox, Gabriel Le Senne, no ha podido asistir por un proceso gripal, si bien el partido antes había comunicado que por deber institucional tanto el presidente Le Senne, como el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, acudirían.

En la tradicional lectura de artículos participaron la citada Garrido; la ex diputada del Parlamento Europeo Francisca Bennàsar, la periodista Conxa Rosillo, el secretario general de UGT-Balears, Pedro Homar, y el secretario de participación institucional de CCOO en Balears, Xisco Mellado.

El acompañamiento musical del acto corrió a cargo de músicos de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que han interpretado fragmentos del Cuarteto en re mayor para flauta, violín, viola i violoncelo de Mozart.

En su discurso el delegado del Gobierno Alfonso Rodríguez, reclamó «consenso» y reivindicó los «grandes pactos» frente retos que «interpelan a todos, como la vivienda», durante su discurso en el acto institucional para conmemorar el Día de la Constitución.

Rodríguez ha comenzado su discurso recordando que este año se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que dio paso a «un tiempo de ilusión y de esperanza», gracias al «coraje» y «sentido común» de todas las personas que afrontaron el «enorme reto» que supuso la Transición y el diseño de la Constitución, que esta jornada celebra su 47 aniversario, como «una herramienta destinada a perdurar», tras haber sido «la llave que hizo posible dejar atrás una etapa de oscuridad, para avanzar en la construcción de un país moderno».

El delegado ha subrayado la necesidad de «adoptar un amplio espíritu de consenso, como el que alumbró la Constitución, para responder a una serie de retos a los que se enfrenta nuestra sociedad”, entre los que ha destacado la urgencia de “un pacto de estado, social, político, económico y de territorio para impulsar políticas decididas y valientes que permitan acceder a una vivienda digna».

Y, en relación a la inmigración ha abogado por «la integración como llave del crecimiento de unas sociedades que han migrado siempre» y ha pedido «rechazar discursos que criminalizan a quienes llegan de fuera». «Ni las libertades ni los derechos humanos tienen color de piel», ha finalizado su discurso, con motivo de la celebración del Día de la Constitución, Rodríguez Badal.