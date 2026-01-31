“Voy muy borracho y no puedo salir”: imputado un hombre por arrancar la puerta de un edificio en Palma

La Policía Local de Palma imputa a un hombre de 59 años, de nacionalidad española, por su presunta implicación en un delito de daños después de que, supuestamente, arrancara de forma violenta la puerta de acceso a un edificio situado en la barriada de Bons Aires. El individuo, que no fue detenido, está siendo investigado judicialmente tras los hechos ocurridos en la madrugada del pasado 24 de enero.

El incidente tuvo lugar en torno a las 00:20 horas, cuando la Base del 092 recibió el aviso de varios vecinos alertando de fuertes golpes y gritos procedentes del portal del inmueble. Según relataron los requirentes, momentos antes habían escuchado a un hombre gritar en la escalera frases como «voy muy borracho y no puedo salir del edificio», tras lo cual se produjeron estruendos continuados en la puerta de entrada.

Una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) fue comisionada de inmediato al lugar. A su llegada, los agentes comprobaron que la puerta de acceso a la finca se encontraba completamente desencajada del marco, con evidentes signos de haber sido forzada violentamente. Los daños eran visibles tanto en la estructura metálica como en el sistema de cierre.

En las inmediaciones del edificio, los policías localizaron a un varón que presentaba una herida sangrante en la frente y síntomas evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas. Los testigos identificaron sin dudas la voz del hombre como la misma que habían escuchado instantes antes profiriendo los gritos y que asociaban con los golpes que terminaron por destrozar el portal.

De acuerdo con las primeras valoraciones, el coste inicial de la reparación urgente de la puerta asciende a casi 500 euros, si bien esta cifra podría variar a la espera de un peritaje definitivo que determine el alcance total de los desperfectos ocasionados en la estructura y el mecanismo de cierre.

Tras recabar las manifestaciones de los vecinos y practicar las diligencias oportunas, los agentes instruyeron atestado por un presunto delito de daños contra el hombre, en calidad de investigado no detenido. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia, que se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes.

El suceso ha generado malestar entre los residentes del inmueble, que destacan el susto vivido en plena madrugada y los perjuicios ocasionados en un elemento esencial para la seguridad de la comunidad. Mientras tanto, el caso queda ahora en manos de la autoridad judicial.