La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Calviá y candidata a la alcaldía en los próximos comicios, Esperanza Catalá, ha criticado que el alcalde socialista de Calvià, con el apoyo de Podemos y Més, quiera recurrir a una expropiación para poder realizar en el Fortí d’Illetes un centro de interpretación de Memoria Histórica, algo que desde la formación consideran que puede provocar una confrontación entre vecinos.

«PSOE, Podemos y Més vuelven a traer una propuesta creada únicamente para abrir unas viejas heridas que, les recuerdo, ya habían cicatrizado. Lo que pretende la izquierda, eso sí, con el dinero de todos los vecinos, es contar la historia de una manera sesgada y sectaria, mostrando solamente una parte del relato. ¿Por qué no cuentan también en este futuro museo del Fortí d’Illetes que el PSOE llevó a cabo un golpe de estado en el 34 únicamente porque no consiguieron entrar en el Gobierno de forma democrática?», ha expresado Catalá.

En un nota de prensa, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Calviá ha denunciado este lunes las numerosas expropiaciones que contempla la izquierda en el plan general que ha presentado.

«La del Fortí d’Illetes no es la única expropiación prevista. Calviá va a parecer Venezuela en vez de un municipio de Mallorca. Lo más grave es que esos caprichos, esas expropiaciones que, se calcula, costarán unos 22 millones de euros, serán llevadas a cabo con el dinero que religiosamente pagan los vecinos mediante sus impuestos. La izquierda mete la mano en los bolsillos de la gente para costearse sus caprichitos», ha lamentado Catalá.

Asimismo, la candidata de Vox a la alcaldía de Calvià ha asegurado que si llega al Gobierno de la institución «en el Fortí d’Illetes no habrá un centro de interpretación de Memoria Histórica. En Vox apostamos por cerrar heridas y por no confrontar a los españoles. >En Vox apostamos por evitar que las próximas generaciones repitan los errores del pasado. Hay que escribir y recordar la historia tal y como fue para no volver a repetirla. Si el Fortí d’Illetes tiene que ser un museo, que sea un museo para la reconciliación», ha zanjado Catalá.