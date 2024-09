La dirección de Vox Baleares está convencida de que el PP de Marga Prohens facilitará la continuidad de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament después del pleno extraordinario que se celebra este martes para debatir la moción presentada por la oposición para su destitución por haber rasgado la foto de Aurora Picornell, La Pasionaria de Mallorca, convertida desde entonces en un ídolo de las formaciones de izquierda.

La destitución de Le Senne sólo sería posible si el PP vota a favor de la moción, una posibilidad que Vox descarta. Con la abstención o el voto en contra del PP, la moción de remoción no prosperará, dado que su aprobación requiere una mayoría cualificada de tres quintos de los diputados y los votos de la oposición no son suficientes.

La dirección de Vox en las Islas afirma que «no contempla otro escenario» que la abstención o el voto en contra del PP y que, en consecuencia, Le Senne siga presidiendo el Parlament.

Vox firmó a principios de legislatura un pacto de investidura con el PP que permitió la designación de Marga Prohens (PP) como presidenta del Govern y de Gabriel Le Senne (Vox) como presidente de la Cámara autonómica.

El pasado mes de julio el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que su formación salía de los gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas y que retiraba el apoyo parlamentario en Baleares. Al día siguiente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, en rueda de prensa dijo que «no se entendería» que Le Senne siguiera en el cargo ya que éste resultó del acuerdo de investidura.

Vox, sin embargo, considera que tras la ruptura del pacto si Le Senne tuviera que dimitir como presidente del Parlament también tendría que hacer lo mismo Marga Prohens como jefa del Ejecutivo autonómico, ya que los dos accedieron al cargo en virtud del mismo pacto de legislatura.

Desde la presentación por parte de los grupos de izquierda de la moción para echar a Le Senne, el PP ha evitado pronunciarse sobre el sentido de su voto y ha afirmado siempre que tomará la decisión en el último momento. Asimismo, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, señaló el pasado viernes que el Govern no pide el «cese» de Le Senne como tal, pero sí mantiene que por «coherencia» debería dimitir él mismo al romper Vox el pacto en Baleares.

Será este martes cuando el pleno extraordinario del Parlament debatirá a las 10.30 horas la destitución del presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne (Vox), que no presidirá el pleno. La convocatoria del pleno extraordinario se acordó por unanimidad en la Diputación Permanente del pasado 7 de agosto, si bien con protestas de la oposición por la fecha, puesto que el pleno se celebra dos meses y medio después de la presentación del escrito de remoción y una semana antes de que comience el periodo extraordinario de sesiones.

El presidente de la Cámara señaló, durante la Diputación Permanente, que no tenía intención de dimitir por el episodio de la foto de Aurora Picornell, mostrándose «bien tranquilo» y dispuesto a seguir con su trabajo «mientras el pleno quiera».

En relación al pacto entre PP y Vox, confió en que «las partes puedan entenderse y ser razonables» «Creo que los grupos tienen que hablar, a mí no me concierne y yo, como siempre he dicho, estoy a lo que considere el pleno», declaró.

Quien sí avanzó su sentido de voto es el diputado Agustín Buades, que abandonó el Grupo Parlamentario Vox el pasado viernes en desacuerdo con la decisión de la dirección de partido de romper unilateralmente el pacto con el PP. Sobre Le Senne, aseguró que votaría en contra, al considerar que el gesto de Le Senne de arrancar la foto de Picornell es «desafortunado» pero «en ningún momento es un delito de odio». No obstante, consideró que lo «coherente» es que Gabriel Le Senne deje la presidencia del Parlament por haberse roto el pacto.

‘La Pasionaria’ de Mallorca