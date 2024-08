Buades: «Soy crítico con la dirección nacional de Vox por una decisión unilateral que perjudica a Baleares»

Agustín Buades ha decidido abandonar el grupo parlamentario de Vox y pasar a ser diputado no adscrito tras meditarlo mucho durante dos meses, tras la decisión unilateral del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, de romper los pactos con el PP en los gobiernos autonómicos.

Buades es muy crítico con la dirección nacional, que, a su juicio, «tomó una decisión unilateral, sin consultar a nadie de Baleares, ni dar ninguna explicación», de romper un acuerdo en Baleares «que funcionaba de maravilla para los ciudadanos».

Asegura que ha abandonado el Grupo Parlamentario de Vox, pero no a Vox. «No he abandonado a Vox, Vox es mi partido, mis ideas son las de Vox. Pero el 11 de julio la dirección nacional tomó una decisión, apoyada por la dirección del Grupo Parlamentario, de romper un acuerdo que estaba funcionando muy bien en Baleares», explica Buades a OKDIARIO.

El a partir de ahora diputado no adscrito detalla que «de repente, sin dar ninguna explicación, porque nadie me ha dado aún ninguna explicación, ni nos consultaron, se rompe ese acuerdo. Yo tengo un compromiso con los 62.000 votantes que nos eligieron. Me debo a ellos».

Buades deja claro que seguirá militando en las filas de Vox, a pesar de su nueva condición en el Parlament: «Voy a ser militante de Vox y diputado no adscrito. Vox no son los diez personajes que están pensando en Madrid, no somos los electos, son los votantes. Nosotros nos debemos a los votantes. ¿Qué excusa les damos a los votantes para romper el pacto? Es una decisión de Madrid y no estoy de acuerdo».

El diputado apunta al ideario del partido de Abascal, «un movimiento en defensa de España, de la familia y de la vida. Y por coherencia defiendo esas ideas». Y lamenta que Vox Baleares ya no sea la formación que dé apoyo al Govern en minoría de Marga Prohens: «Hemos perdido una gran oportunidad, se ha roto un acuerdo que estaba funcionando de maravilla y con el que estábamos consiguiendo muchos beneficios para las personas y las familias de las Islas».

«Nos dijeron cambiad el Govern y apoyad un acuerdo en minoría del PP, que era de 110 puntos y que incluía la presidencia del Parlament. Como desde Madrid se han equivocado, yo no comparto para nada esa decisión, por lo tanto yo abandono el Grupo Parlamentario de Vox», apostilla.

Votará en contra de apartar a Le Senne de la presidencia del Parlament

Por otro lado, afirma que lo «coherente» es que Gabriel Le Senne deje la Presidencia del Parlament por haberse roto el pacto en las Islas, aunque ya ha adelantado que votará en contra de la solicitud impulsada por los partidos de la izquierda para apartarle del cargo.

La moción necesita forzosamente el sí del PP para salir adelante, sin que baste una abstención. La salida de Buades no altera los equilibrios en ese sentido porque se requieren tres quintas partes de la Cámara.

La mayoría de sus compañeros de Vox en Baleares se han enterado esta mañana de la decisión de Agustín Buades, aunque a algunos ya les avanzó anoche su idea de abandonar el Grupo Parlamentario, quienes le mostraron todo su apoyo.

Buades ha solicitado en un escrito al Parlament que se le permita continuar en la Comisión de Asuntos Sociales de la que formaba parte con Vox -es el secretario de la Mesa de la Comisión- y que se le asignen medios materiales para su trabajo como diputado. En concreto, pide «una mesa y lugar de trabajo y adecuado y digno para poder seguir ejerciendo el derecho de representación política».