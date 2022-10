Virginia Torrecilla, futbolista mallorquina del Atlético de Madrid, denuncia el machismo de un taxista

La mallorquina Virginia Torrecilla, futbolista del Atlético de Madrid, ha denunciado en su cuenta oficial de Twitter una situación de machismo que ha vivido a bordo de un taxi, mientras mantenía una conversación con el conductor.

«Acabo de subirme a un taxi y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, en la cual me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta… Yo creo que las mujeres no deberían jugar al fútbol. Sigo en skock», ha escrito Torrecilla.

La jugadora mallorquina, que ha superado un tumor cerebral que le diagnosticaron en 2020 y que la obligó a retirarse de la alta competición para someterse a una intervención y un tratamiento de quimioterapia, no daba crédito a las palabras del taxista y le preguntó por qué tenía esa opinión sobre el fútbol femenino.

«La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por que pensaba así. Total, lo de siempre… «Hay más deportes para chicas, etc». El criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta», ha dejado patente en la red social.

Cabe recordar que Torrecilla volvió a ser convocada por primera vez tras superar el cáncer a finales de enero de este año, en un partido de la Supercopa de España que las rojiblancas disputaron ante el Levante.