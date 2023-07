Entra en su habitación de hotel y les reprende con ironía y un inglés muy particular

En las últimas horas se ha hecho viral el vídeo de un vigilante de seguridad de un hotel de Magaluf, en Mallorca, que reprende a unos jóvenes turistas por hacer ruido durante toda la noche y molestar al resto de huéspedes. La grabación ha hizo uno de esos jóvenes, que la difundió a través de la red social Tik Tok.

En las imágenes se ve al hombre entrar en la habitación y contar el número de personas que allí duermen, que en total son siete. Con aplausos irónicos y un inglés muy particular, les explica que a las seis y siete de la mañana varias familias con niños estaban llamando a la recepción del establecimiento para quejarse del ruido.

«¡Perfecto, muy bien my friends!», les dice con sarcasmo. «Six in the morning, seven in the morning…». Mientras tanto se escucha cómo alguno de los jóvenes alborotadores le pide perdón con un tímido sorry, que se cuela en la reprimenda del vigilante.

Antes de marcharse, les avisa de que al día siguiente tendrán que explicar su comportamiento ante la dirección del hotel: «Tomorrow in the morning, in the manager…».