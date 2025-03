Viaje de traidores

¿Qué quedará de España en Cataluña? Nada. Mucho antes del 1 de octubre, en un programa de televisión que ya no recuerdo, participaron en un debate a dos Josep Borrell y Oriol Junqueras. Este último, como es lógico, manifestaba su deseo de que Cataluña debía ser independiente y aportaba más tarde diversas cuestiones tanto económicas como políticas. Borrell, en aquel momento muy brillante y rotundo, desmontó todos los argumentos que exponía Junqueras para respaldar sus aspiraciones.

Pero una de las cuestiones más esperpénticas que planteó el presidente de ERC es que, pese a ser independientes, mantendrían la nacionalidad española. Borrell le señaló tamaña incongruencia; es más, le indicó que eso era imposible, pues si se declaraban independientes de España, de inmediato todos los catalanes perderían la nacionalidad española, ya que no existía posibilidad alguna de disponer de la nacionalidad española y catalana al mismo tiempo. Junqueras parecía o no quería entender esta obviedad.

Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde aquello y la verdadera situación actual es muchísimo más surrealista, pues en cierta manera Junqueras tenía toda la razón. La tenía porque Sánchez, rehén al máximo de ERC y especialmente de Junts, de Puigdemont, le está dando a Cataluña todo lo que pudiera no tener hasta ahora, para ser ciertamente de facto absolutamente independiente. Así, Cataluña tiene la autonomía más amplia que se puede tener, con policía propia y con todas las competencias, y ahora más, pues el documento firmado por el felón de Sánchez y el golpista Puigdemont le otorga a Cataluña una competencia que era exclusiva del Estado, según la Constitución, como es el control de la inmigración. Así, Puigdemont en una declaración, con toda su soberbia, ha dicho que esta competencia le otorga estatus de nación soberana e independiente.

Pero el asunto es mucho más grave, pues esta competencia permitirá a la Generalidad discriminar qué inmigración se quedará en Cataluña y cuál, la que no interese, se expulsará al resto de España. Estos facinerosos, Gobierno y Junts, también han acordado el aumento considerable de la plantilla de los mossos d’esquadra, hasta límites ilógicos dada la población de Cataluña y la proporción con respecto a la de España de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sánchez ha dado un paso más en la rendición de España y el vaciado de ésta en Cataluña, mintiendo además, con que si es una delegación y demás paparruchadas a las que está habituado. Así, unido a lo ya sabido, como es la rotunda discriminación y ataque del castellano, la presencia ya testimonial de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que paulatinamente se hará mucho más acusada, una financiación y quita ignominiosa de la deuda, agravio comparativo con otras comunidades… y ya planteándose una agencia tributaria única y exclusiva catalana.

Indultos, reforma del código penal para eliminar la sedición, amnistías, en definitiva no acierto a saber qué puede concedérsele más a estos rebeldes enemigos de España, ciertamente de facto casi nada y si se me olvida algo, no tengo duda alguna de que en un futuro muy próximo se les otorgará.

Dicen que Cataluña está apaciguada gracias al PSOE, lo que no deja de ser irrisorio, vergonzante, pues sólo hay que contar los niveles de secesionismo catalán, desde Junts en la cúspide, seguido de ERC y terminando con el PSC en el nivel más bajo, pero, sin embargo, este último les gana a los anteriores en traición, pero también y en supina medida en hipocresía, pues de nada sirve ganar unas elecciones y gobernar la Generalidad en el nombre de España y mientras, desalojar absolutamente todo lo que aquella significa como nación y estado en Cataluña. Para este viaje no se necesitaban alforjas y sí un nido de traidores.

«Cuando un hombre traiciona su palabra, no vale nada» (Ezra Pound).