Unos desalentados antituristas de Baleares llaman a sumarse a la huelga contra la oposición a Sánchez y a dejar de pagar los alquileres

Los desalentados turismofóbicos de Baleares, la denominada plataforma Menys turisme més vida, llaman a sumarse a la huelga general del 11-N contra PP, Vox y en general contra la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y a dejar de pagar los alquileres.

Con cada vez menos poder de convocatoria, como se ha demostrado en las concentraciones realizadas este verano de la mano de socialistas y separatistas de Més, la plataforma ha animado a secundar la huelga del próximo 11 de noviembre y a poner la turistificación en el centro de la crisis de la vivienda en Mallorca.

«Hoteleros, rentistas, fondos buitre, políticos y empresarios forman parte de un sistema que vive a expensas de nosotros. Si dejamos de pagar los alquileres, de asistir a nuestros lugares de trabajo o de consumir en sus negocios, caen las lógicas y dinámicas que la sostienen», han indicado en un comunicado.

La plataforma ha animado a la ciudadanía a organizarse en los diferentes comités creados en los barrios y pueblos para asegurar el éxito de la huelga y demostrar la fuerza que se tiene si se organiza.

En el caso de Baleares, Menys turisme, més vida ha recordado que el problema de la vivienda está, en gran parte, motivado por la turistificación, la especulación inmobiliaria y financiera «que acompaña la venta de un paraíso que cada vez más es un infierno para trabajadoras y residentes».

Según han reiterado, la huelga va más allá de demandas concretas y han recordado que la organización popular y los comités tienen la capacidad de cambiar el modelo económico «que parecía intocable».

Los antituristas irán a la huelga de la mano, entre otros, de la secretaria general del PSOE balear, Francina Armengol, que ya anunció el apoyo del PSOE a la convocatoria de huelga general promovida por UGT y CCOO.

Después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, Armengol calificó de «absolutamente fundamental» un cambio de orientación en las políticas de vivienda, porque en estos momentos es el factor que marca el límite a una familia, a una persona, «a poder tener una vida digna o a tener una vida con unas condiciones muy precarias».

Por su parte, Vox ha anunciado que presentará en el pleno ordinario del Consell de Mallorca que se celebrará el próximo jueves una moción para rechazar «la instrumentalización política y electoral» de UGT y CCOO, tras la convocatoria de una huelga general.

La formación ha asegurado en un comunicado que la huelga está «dirigida contra la oposición» y ha cuestionado a los convocantes si van a «exigir medidas, inversiones y medios suficientes» para garantizar la seguridad ferroviaria tras los accidentes sucedidos en Adamuz, Urda y Gelida.

El portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, ha señalado que «los trabajadores necesitan sindicatos que defiendan sus derechos, su seguridad y sus condiciones laborales, no organizaciones que actúen como altavoces políticos del PSOE».

Gili ha indicado que los motivos de la movilización, como la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda, «son reales y afectan a miles de familias mallorquinas».