A dos días del inicio del torneo, el cartel del Mallorca Championships ha recibido una incorporación de alto nivel. El número 6 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, ha recibido una wildcard para el cuadro principal del torneo sobre hierba (951.745 euros de compromiso financiero total) en la isla española. Si a eso le sumamos al número 1 del mundo, Daniil Medvedev, dos superestrellas del actual top 10 competirán en este acontecimiento del tenis en el Mallorca Country Club la próxima semana.

Los aficionados podrán disfrutar de seis jugadores del top 20, ya que los semifinalistas de Wimbledon del año pasado Hubert Hurkacz (POL/ATP 12) y Denis Shapovalov (CAN/ATP 15), así como los héroes locales Pablo Carreño Busta (ATP 19) y Roberto Bautista Agut (ATP 20) también se han comprometido con el torneo mallorquín. El favorito de los australianos, Nick Kyrgios, también estará en el cartel, al igual que el veterano Feliciano López, que ha recibido una wildcard para el cuadro principal.

Stefanos Tsitsipas es ganador de ocho torneos ATP (entre ellos las Finales ATP 2019 de Londres y el torneo Masters 1000 de Montecarlo en 2021 y 2022) y ya ha establecido varios récords en su joven carrera. Al llegar a la final del Abierto de Francia en 2021, fue el primer griego en alcanzar una final de Grand Slam. Además, con solo 22 años en Roland Garros 2021, también fue el jugador más joven en llegar a la final de uno de los cuatro torneos de Grand Slam desde Andy Murray en 2010 en el Abierto de Australia en Melbourne.

Esta temporada, Tsitsipas se ha propuesto jugar bien en hierba, como subrayó la semana pasada durante una convocatoria de medios en Stuttgart: «Siempre he tenido el tenis en hierba en la cabeza. Me encanta esta superficie, independientemente de lo que digan mis resultados. Es una pena que no haya podido demostrar lo que soy capaz de hacer en hierba. Quiero cambiar eso este año y estoy invirtiendo mucho en este objetivo», dice Tsitsipas, que también competirá en la prueba de dobles de Mallorca, junto a su hermano Petros.

«La participación de Stefanos Tsitsipas en el Mallorca Championships es, obviamente, un impulso más para nuestro torneo. Tenemos un gran cartel este año, que está encabezado por Daniil Medvedev, el actual número uno del mundo. El tenis sobre hierba al más alto nivel y un torneo emocionante están garantizados», dice el director del torneo, Toni Nadal.