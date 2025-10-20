Trablisa celebra su 50 aniversario con una gala majestuosa y llena de emoción

La empresa mallorquina Trablisa ha celebrado hoy su 50 aniversario con una gala majestuosa y llena de emoción que ha reunido en el Palau de Congressos a la flor y nata de la sociedad balear encabezada, por supuesto, por la presidenta del Govern Marga Prohens, que ha dedicado unas palabras muy cariñosas a los fundadores, y a la que han acompañado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el vicepresidente y conseller d’Esconomia, Hisenda i Innovació, Toni Costa.

Trablisa fue fundada en Palma en 1975 por Miguel Bordoy y a lo largo de estas cinco décadas ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder el carácter cercano y familiar con el que nació. Lo que comenzó como una empresa local de vigilancia se ha convertido en una de las principales compañías de seguridad privada de España, con más de 12.400 profesionales y presencia en todo el territorio nacional, Portugal y México.

En la actualidad, la segunda generación de la familia Bordoy, encabezada por Alberto Bordoy, está al frente de la compañía, consolidando un modelo de gestión que combina la experiencia acumulada con una clara apuesta por la innovación. Bajo su liderazgo, Trablisa continúa avanzando en el desarrollo de soluciones de seguridad inteligente que responden a las necesidades de un mundo cada vez más tecnológico y conectado.

«Somos la empresa con más trabajadores de Baleares», aseguró en su emocionado parlamento el director general de Trablisa, que dijo sentirse orgulloso de trabajar en la «primera empresa familiar de toda España».

