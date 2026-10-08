El torrente de Sant Llorenç en Mallorca ya tiene capacidad para canalizar el diluvio que provocó 13 muertos en 2018

El torrente de Sant Llorenç en Mallorca ya tiene capacidad para canalizar el diluvio de unas 500 toneladas de agua por segundo que provocó 13 muertos en 2018. Tras dos legislaturas perdidas por el anterior gobierno insular socialista, el Consell de Mallorca ya ha ejecutado la mitad de las obras que comenzaron el pasado mes de abril de la variante de Sant Llorenç para evitar una nueva torrentada.

Con una inversión de nueve millones de euros, en estos momentos se está llevando a cabo la ampliación del puente de la variante de Sant Llorenç en su paso por encima del torrente de ses Planes, que permitirá ampliar de cuatro a diez los pasos de agua.

Ya están prácticamente todos colocados y tienen una capacidad de 5,7 metros de ancho por 4,4 metros de alto. Además, se está canalizando el torrente con más de 200 metros de muro de refuerzo para evitar desbordamientos, que en unas semanas estará finalizado.

Por lo que respecta a la carretera que pasa por encima del puente del torrente de Ses Planes, la previsión que maneja el Consell de Mallorca es que pueda reabrir a la circulación a principios del año que viene, entre enero y febrero.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asegurado que el proyecto, «progresa a muy buen ritmo», pero ha lamentado que cuando llegó a la presidencia del Consell de Mallorca se encontrara con que «no había ningún proyecto a punto para mejorar esa zona» y que la idea inicial del anterior equipo de gobierno «estaba totalmente bloqueada y abandonada en un cajón».

«Por este motivo, y comprendiendo la dura situación que se vivió, nos pusimos a trabajar para recuperar el tiempo perdido y para que se pudiesen comenzar las obras lo más rápido posible», ha reivindicado.

Fue a finales de 2023 cuando el actual gobierno insular consiguió desbloquear el proyecto que permanecía desde hacía años paralizado en Recursos Hídricos, por discrepancias técnicas entre los dos organismos.

Una vez impulsado de nuevo el proyecto, se volvieron a hacer todos los estudios necesarios para garantizar un paso de agua suficiente, tal como pedía Recursos Hídricos. También se hicieron nuevos cálculos estructurales de los muros de acompañamiento del torrente y estudios topográficos.

El proyecto incluye la modificación de la rotonda para evitar que haga de barrera para el agua y se encauza el torrente con muros de refuerzo para evitar desbordamientos. Esta infraestructura, según los técnicos, actuó como una presa el 9 de octubre de 2018 y desvió el curso del torrente hacia el centro del pueblo de Sant Llorenç.