El 9 de octubre de 2018 tuvo lugar la dramática riada en el pueblo mallorquín de Sant Llorenç que se saldó con 13 víctimas mortales, la mayor tragedia sucedida en Baleares en las últimas décadas. Aquella trágica noche hubo múltiples fallos en la gestión de las inundaciones y la máxima responsable política era Cati Cladera por su condición de consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, el departamento que tenía las competencias en Emergencias.

La descoordinación inicial fue la tónica en unos momentos en los que la caída del sistema operativo de la red de comunicaciones TetraIP del Govern empeoró las cosas. Los operadores del 112 tampoco dieron abasto esa noche para atender todas las llamadas de los afectados. La reducción de personal en este servicio de urgencias había mermado su eficacia. Sus pocos efectivos acabaron llorando de rabia e impotencia al ver que estaban desbordados.

Cuando ya se conocía que había víctimas mortales, el Govern tardó demasiado tiempo en activar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. También se tardó mucho tiempo en avisar a las unidades del regimiento de Infantería Palma 47 por las graves inundaciones. Otro fallo fue la tardanza en cerrar las carreteras y la descoordinación general entre las unidades de emergencia y Protección Civil fue la nota dominante.

A fecha de hoy muchos interrogantes no han recibido de momento respuesta. Una cuestión sin resolver es lo que pasó con la brigada del Instituto Balear de Naturaleza (Ibanat). Un operativo de 50 personas estuvo toda la noche del 9 al 10 de octubre esperando la llamada para acudir a Sant Llorenç. Finalmente fue el propio Ibanat que llamó a Emergencias a preguntar por qué no se les movilizaba, algo que finalmente sucedió el día 10 por la mañana. El Ibanat es un organismo de la Conselleria de Medio Ambiente, cuyo titular era Vicenç Vidal, ahora senador por el partido nacionalista Més per Mallorca.

También hubo confusión horaria sobre la activación del nivel de gravedad IG2. Cladera dijo en el Parlament que se activó a las 21.07 pero el 112 publicó que lo hizo a las 22.21 horas. En cualquier caso las 21.07 horas ya era demasiado tarde para avisar a la población.