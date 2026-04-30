Arrancan las obras del puente de Sant Llorenç para evitar inundaciones como las que provocaron 13 muertos en octubre de 2018. Casi ocho años después de aquella tragedia, el Consell de Mallorca ha iniciado este jueves las obras, que tienen un presupuesto de 9 millones de euros y que multiplicarán la capacidad hidráulica de paso de 105 toneladas por segundo a 500 toneladas por segundo.

El objetivo es que, si se vuelven a repetir los episodios fatídicos del 9 de octubre de 2018, las inundaciones afecten lo mínimo posible al casco urbano del municipio. Asimismo, se incrementa con creces el volumen de drenaje a partir de la estimación hecha de las lluvias más fuertes caídas en la zona los últimos 500 años.

Además, también se modifica la rotonda para evitar que haga de barrera para el agua y se encauza el torrente con muros de refuerzo para evitar desbordamientos. Esta infraestructura, según los técnicos, actuó como una presa el 9 de octubre de 2018 y desvió el curso del torrente hacia el centro del pueblo de Sant Llorenç.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde del pueblo, Jaume Soler, y el consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, han estado presentes en el inicio de las tareas de esta infraestructura tan reivindicada. De hecho, han recordado emotivamente tanto a las víctimas como a las personas afectadas por la torrentada de 2018.

El puente de la variante de Sant Llorenç a su paso por encima del torrente de ses Planas, según los estudios técnicos, fue una de las causas principales de las inundaciones que sufrió el pueblo ya hace casi ocho años.

A finales de 2023, la institución insular consiguió desbloquear el proyecto que permanecía desde hacía años paralizado en Recursos Hídricos, por discrepancias técnicas entre los dos organismos.

De hecho, había sido informado de forma desfavorable en dos ocasiones por el organismo del Govern. Una vez impulsado de nuevo el proyecto de la variante de Sant Llorenç, a principios de 2024, se volvieron a hacer todos los estudios necesarios para garantizar un paso de agua suficiente, tal como pedía Recursos Hídricos.

También se hicieron nuevos cálculos estructurales de los muros de acompañamiento del torrente y estudios topográficos, para poder culminar la redacción y la ejecución de un nuevo proyecto, muy complejo desde el punto de vista técnico. Galmés ha destacado el hito importante de iniciar unas obras muy esperadas por Sant Llorenç y la comarca del Llevant de Mallorca.

Un proyecto bloqueado

El presidente del Consell ha querido pedir disculpas por el hecho de que esta obra haya estado cinco años bloqueada en las administraciones y ha dicho que entiende que la ciudadanía no pueda comprender el retraso después de una tragedia sin precedentes en nuestra tierra.

El presidente ha recordado especialmente a las víctimas y los afectados de la torrentada del 9 de octubre de 2018 y ha recordado que cuando llegamos al Consell de Mallorca, nos pusimos a trabajar para desbloquear este proyecto y lo fijamos como prioridad máxima. Lo más importante es que hoy estas obras ya son una realidad, en poco menos de un año estarán acabadas, y darán una mayor seguridad y tranquilidad a todo el pueblo de Sant Llorenç».

En concreto, con este proyecto de ampliación del puente de la variante de Sant Llorenç a su paso por encima del torrente de ses Planas, los conductos de paso por donde transita el agua pasan de 4 a 10, con una capacidad de 5,7 metros de ancho por 4,40 metros de alto.

Se ha establecido que durante las obras el tráfico se redirigirá hacia dentro del casco urbano del municipio.