Tirme financia dos ayudas para la inserción del proyecto Itinerarios Prelaborales de la Fundació Deixalles

Tirme y la Fundació Deixalles mantienen un convenio de colaboración que se viene desarrollando desde el año 2002, cuyo principal objetivo es favorecer la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Con esta donación, Tirme hará posible que durante un año dos personas en situación de vulnerabilidad reciban una ayuda de inserción y puedan participar en el programa Itinerarios Prelaborales. Las personas participantes pueden mejorar sus competencias personales, transversales y laborales con el apoyo del equipo monitor y equipo técnico social. De esta manera, se incrementan sus posibilidades de inserción laboral.

Las donaciones de las ayudas para la inserción se destinan a financiar los talleres y formaciones de las personas participantes en el proyecto Itinerarios Prelaborales. Estas personas se encuentran en situación de exclusión social y cuentan con problemáticas sociales diversas, graves dificultades económicas y pocas habilidades personales para acceder al mercado laboral, lo que hace que tengan grandes dificultades para su inserción laboral, informa Tirme en un comunicado.

A través de los diferentes talleres sociales y ambientales de la Fundació Deixalles, de actividades relacionadas con el entorno y con la participación en la comunidad, las personas participantes recuperan su autoestima, la confianza y seguridad en sí mismas, la capacidad de poner orden en su vida y la esperanza de una segunda oportunidad que les permita incorporarse activamente a la sociedad y al mundo laboral.

En 2024, 180 personas se beneficiaron del proyecto Itinerarios Prelaborales, de las cuales un 88% mejoraron sus habilidades sociales y competencias laborales, y un 30,3% consiguió insertarse laboralmente.

En muchas ocasiones, la ayuda para la inserción de la Fundació Deixalles es el único ingreso económico que tiene la persona, mientras realiza su itinerario.