Terror en Son Banya: detienen a pareja por secuestrar y agredir a un hombre que les reclamaba dinero

La madrugada del pasado miércoles se convirtió en un verdadero calvario para un hombre en el poblado de Son Banya, cuando fue víctima de un secuestro, agresión y robo por parte de dos personas a las que conocía y en las que confiaba. Lo que comenzó como una aparentemente normal reclamación de una deuda pendiente se transformó en un episodio de violencia extrema que ha conmocionado a toda la comunidad.

Según fuentes de la Policía Nacional, la víctima acudió inicialmente a reclamar dinero a un hombre y una mujer que conocía desde hacía tiempo. Los sospechosos, fingiendo colaborar, lo convencieron de acompañarlos bajo la excusa de que iban a retirar dinero de un cajero de un centro comercial. Sin embargo, al desviarse hacia el temido poblado de Son Banya, conocido por ser el mayor supermercado de la droga de Baleares, el hombre comprendió que estaba siendo engañado y trató de huir desesperadamente.

Fue entonces cuando uno de los agresores sacó un serrucho y lo amenazó, iniciándose una violenta pelea que solo terminó gracias a la intervención de algunos vecinos que presenciaban la escena y lograron interponerse para que la agresión cesara. Los sospechosos, mostrando frialdad y crueldad, huyeron del lugar dejando a la víctima malherida y despojada de sus pertenencias.

A pesar de las graves heridas, la víctima logró llegar a un hospital cercano, donde los médicos le realizaron suturas con grapas en la cabeza y la espalda, intentando detener el sangrado y estabilizar su estado. La mezcla de dolor físico y el shock emocional fue tal que la víctima decidió acudir inmediatamente a la Policía Nacional para denunciar el brutal ataque que había sufrido.

Las patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) actuaron con rapidez, localizando y deteniendo a los dos sospechosos en el domicilio del hombre señalado como el principal autor del ataque. La Policía continúa investigando todos los detalles de este espeluznante episodio, mientras los vecinos siguen impactados por la violencia que se ha desatado en su entorno.

Este caso no solo expone la peligrosidad de ciertas zonas de Palma, sino que también recuerda que incluso personas que creen conocer a sus atacantes pueden enfrentarse a situaciones extremas y peligrosas. La víctima, aunque logró sobrevivir, quedó marcada tanto física como emocionalmente, y las autoridades advierten sobre la importancia de extremar precauciones ante conflictos de dinero que pueden derivar en hechos violentos de consecuencias imprevisibles.