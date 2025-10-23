Terror en un colegio de Palma: un ex alumno entra armado con un cuchillo y provoca el pánico

La calma de la mañana escolar se convirtió en auténtico terror en un colegio de la barriada palmesana de la Soledad, cuando un joven de 18 años irrumpió en el centro y amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones al personal sanitario y a los presentes.

El suceso, ocurrido sobre las nueve de la mañana, desató momentos de angustia y pánico entre el profesorado y los alumnos. El joven, exalumno del centro y conocido por su comportamiento problemático, había acudido al despacho de dirección pidiendo ayuda. En pocos minutos, su actitud se volvió violenta y comenzó a sufrir alucinaciones, según fuentes policiales.

Cuando los sanitarios del 061 llegaron para atenderlo, el joven sacó un enorme cuchillo y lanzó amenazas, obligando a los técnicos a retroceder. Acto seguido, se atrincheró en una sala del colegio, mientras los gritos y el caos se extendían por el edificio.

Ante el peligro inminente, el profesorado activó el protocolo de confinamiento: los niños fueron encerrados en las aulas mientras la policía acordonaba el centro. En cuestión de minutos, varias patrullas de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), de la Policía Local de Palma irrumpieron en el lugar y lograron reducir al agresor, que fue inmovilizado sin que se produjeran heridos.

El joven fue trasladado en ambulancia al Hospital Son Llàtzer, bajo custodia policial. Las autoridades lo acusan de un delito de amenazas graves con arma blanca, y se investigan los motivos que lo llevaron a protagonizar este violento episodio que sembró el miedo entre decenas de familias.