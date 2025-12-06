Terror en la calle: detenido un hombre tras atacar a otro con navaja e intentar atropellarlo en Menorca

La calma matutina de una calle de Ciudadela, en Menorca, se vio rota este pasado viernes por un episodio que podría haber terminado en tragedia. La Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas y tentativa de homicidio, tras acometer a otro ciudadano con una navaja y tratar de atropellarlo durante su huida.

Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 horas, cuando la víctima, acompañada de un amigo, caminaba por la calle. Según los testimonios, el agresor, con el que la víctima había tenido una discusión el día anterior, llegó al lugar en su automóvil. Sin pensarlo dos veces, se bajó del vehículo a toda prisa, empuñando una navaja de grandes dimensiones y gritando amenazas de muerte. “¡Te voy a matar!», profirió mientras agarraba a la víctima del cuello.

El momento, cargado de tensión, terminó con la rápida reacción del acompañante, que logró disuadir al agresor momentáneamente, haciendo que la navaja cayera al suelo. Sin embargo, el atacante no se rindió: recogió el arma, regresó a su coche y emprendió la huida de manera temeraria. Durante la escapada, intentó atropellar a la víctima, quien por suerte logró esquivar el vehículo y evitar un desenlace fatal.

Tras recibir la alerta del acompañante, los agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar. La víctima fue asistida y trasladada a un centro médico, donde se le emitió un parte facultativo antes de formalizar la denuncia.

Gracias a la rápida intervención de los indicativos de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional de Ciudadela, el presunto agresor fue identificado, localizado y detenido. Por su parte, Policía Judicial continúa con la investigación para esclarecer por completo los hechos.

Un incidente que recuerda, una vez más, lo rápido que puede cambiar la tranquilidad cotidiana por el terror en cuestión de segundos.