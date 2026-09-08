Sóller ha sido el destino español más visitado en coche por los turistas internacionales este verano

El municipio mallorquín de Sóller se ha situado como el destino español más visitado en coche por los turistas internacionales durante el verano de 2026, según un estudio sobre los hábitos de estacionamiento elaborado por las plataformas de movilidad EasyPark y Arrive. Los datos reflejan el elevado atractivo de la localidad para los visitantes extranjeros que optan por recorrer España en vehículo privado durante sus vacaciones.

Según el informe, el número de conductores internacionales que estacionaron en Sóller durante los meses de verano fue casi cuatro veces superior al registrado en la segunda localidad de la clasificación. Una diferencia que sitúa al municipio mallorquín a la cabeza de las preferencias de los turistas extranjeros que se desplazan por carretera y pone de relieve el peso de Mallorca como destino turístico internacional.

El listado de los destinos más visitados en coche por viajeros extranjeros está encabezado por Sóller y continúa con Marbella (Málaga), que ocupa la segunda posición, y Campos (Mallorca), en tercer lugar. Sant Feliu de Guíxols (Girona) completa las cuatro primeras posiciones. La presencia de dos municipios mallorquines entre los tres primeros puestos evidencia el protagonismo de la isla entre los visitantes internacionales que eligen el vehículo privado para sus desplazamientos durante la temporada estival.

Por países de procedencia, Alemania se situó como el principal mercado emisor de turistas internacionales que recorrieron España en coche. Los datos del estudio contabilizaron más de 24.000 usuarios únicos de origen alemán durante el verano, por delante del resto de nacionalidades analizadas.

Francia ocupó la segunda posición, mientras que Italia y Países Bajos registraron cifras similares y se situaron a continuación. Suecia completó el grupo de los cinco principales países de procedencia de los conductores extranjeros, detalla el informe que recoge Europa Press.

Estos datos dibujan un perfil de visitante predominantemente europeo y confirman la importancia de los mercados internacionales del continente para los destinos españoles, especialmente durante los meses de mayor actividad turística.

El comportamiento de los usuarios nacionales presenta algunas diferencias respecto al de los visitantes extranjeros. Mientras que estos últimos muestran una mayor inclinación por destinos turísticos costeros y municipios de la isla de Mallorca, los conductores españoles concentran una parte importante de sus desplazamientos en grandes ciudades y destinos de interior.

Madrid encabezó la clasificación de localidades con mayor actividad de usuarios españoles durante el verano, con una cifra de conductores que triplicó la registrada en A Coruña, que ocupó la segunda posición.

El ranking nacional lo completan Marbella, único destino que aparece tanto entre las preferencias de los conductores extranjeros como entre las de los españoles, y Segovia. La presencia de la ciudad castellana entre los destinos con mayor actividad pone de manifiesto que, más allá de los tradicionales enclaves costeros, las ciudades y municipios de interior continúan desempeñando un papel relevante en los desplazamientos turísticos y vacacionales durante el verano.

En conjunto, los resultados del estudio muestran dos patrones diferenciados de movilidad. Por un lado, los turistas internacionales que recorren España en vehículo privado se decantan principalmente por destinos turísticos de marcado carácter vacacional, con Sóller como gran protagonista. Por otro, los conductores nacionales presentan una movilidad más vinculada a grandes núcleos urbanos y ciudades con atractivo cultural y patrimonial.

El auge de los desplazamientos en coche durante la temporada estival también pone de manifiesto la importancia de la gestión del estacionamiento en los principales destinos turísticos, especialmente en aquellos municipios que experimentan un notable incremento de visitantes durante los meses de verano.