El detenido que robó un barco de un millón de euros en Sóller lo hizo porque quería impresionar a una alemana que conoció horas antes

El hombre de 52 años detenido por el robo de un barco valorado en más de un millón de euros en Sóller (Mallorca) tenía un motivo tan insólito como arriesgado: quería impresionar a una mujer alemana a la que había conocido apenas un día antes.

El presunto ladrón habría intentado hacerse pasar ante ella por el propietario de una lujosa embarcación. Para fardar delante de su nueva conquista, le aseguró que tenía un barco de lujo en el puerto de Sóller. La mujer creyó su historia y subió a bordo con toda normalidad, sin saber que la embarcación había sido presuntamente sustraída.

La situación cambió por completo cuando ambos se encontraban navegando y apareció la Guardia Civil para interceptarlos. Un helicóptero del Servicio Aéreo y dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial habían sido movilizados después de que el 112 alertara de la desaparición de la embarcación, perteneciente a una empresa de chárter.

La compañía colaboró con los agentes para determinar la posición del barco, que fue localizado finalmente en las inmediaciones de la isla de Tagomago. Los agentes realizaron varios requerimientos al hombre para que detuviera los motores, pero este habría hecho caso omiso de las órdenes.

Según la Guardia Civil, el patrón realizó además varias maniobras con las que presuntamente trató de embestir a las patrulleras. Comenzó entonces una persecución por mar y aire que se prolongó durante aproximadamente media hora.

Fue en ese momento cuando la mujer habría descubierto que la situación no era la que le había contado su acompañante. Al ver que el hombre intentaba escapar de los agentes y que incluso realizaba maniobras contra las embarcaciones de la Guardia Civil, comenzó a pedir auxilio desesperadamente.

Finalmente, el hombre depuso su actitud y los agentes lograron interceptar la embarcación. El detenido, de origen europeo del Este, está acusado presuntamente de hurto de embarcación, atentado contra agente de la autoridad y desobediencia.

La investigación continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias del robo del barco en el puerto de Sóller y determinar cómo se produjo la sustracción. Lo que sí ha trascendido es que, detrás de una operación que terminó con una persecución marítima y aérea, habría estado un intento de conquista que se fue completamente de las manos: impresionar a una mujer a la que acababa de conocer presumiendo de un barco que no era suyo.

La historia de amor acabó muy lejos del final romántico que probablemente esperaba la protagonista. La mujer, decepcionada al descubrir que su supuesto galán no era precisamente el dueño de un barco de lujo, terminó pidiendo auxilio durante la huida, mientras que el particular Casanova, que quería conquistarla a golpe de ostentación, acabó en los calabozos de la Guardia Civil. Un romance exprés que comenzó con promesas de lujo y terminó, en cuestión de horas, entre sirenas, persecuciones y una detención.