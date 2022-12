La formación Més per Mallorca, que forma parte del Govern de izquierdas de Baleares que preside Francina Armengol, impulsa la manifestación independentista del próximo día 30 que este año estará estará dedicada al condenado rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc.

Además, como acto previo a la manifestación, Més ha convocado un acto público con asistencia, entre otros invitados, de la representante de Bildu, Garazi Zalbidea, y del golpista Raül Romeva, que fue condenado a 12 años de cárcel por sedición y malversación por el golpe de la Generalitat a la Constitución en octubre de 2017, e indultado, por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El gran protagonista de la Diada de Mallorca será el rapero Valtonyc, que fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales. Su condena fue ratificada por el Tribunal Supremo.

La condena impuesta a Valtonyc castiga el contenido de una serie de canciones de las que era autor, y que subió a Internet, en las que se incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO, a ETA y a algunos de sus miembros, así como contra el Rey y sus familiares, y contra el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, contra quienes dirigió amenazas. Hace ya cinco años que Valtonyc se exilió a Bruselas para eludir la cárcel.

La Plataforma 31 de Desembre que ha conseguido transformar la Diada de Mallorca en una Diada Independentista con el apoyo de todos los partidos de la izquierdas, incluido el PSOE de Armengol y de la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera, integra a diversas entidades de idéntico perfil, y entre ellas, ERC y Més per Mallorca. Estas dos formaciones son socias de Armengol en el pacto de izquierdas que gobierna en las Islas.

Este jueves, el presidente de ERC en Baleares, Mateu Xurí, ha anunciado la dedicación de la manifestación independentista a Valtonyc: «Tenemos el derecho de no parar en la lucha por su retorno para que podamos volver a cantar juntos en libertad».

El propio rapero ha intervenido virtualmente en el acto de presentación celebrado en Can Alcover, sede de la entidad también independentista Obra Cultural Balear (OCB). «No tiene sentido que el PSOE siga bloqueando la petición de mi indulto. Hay un consenso entre las izquierdas de Mallorca para mi vuelta, con la excepción del PSOE que, cuando se ha pedido mi indulto en el Parlament, no lo ha permitido», ha afirmado Valtonyc.

Valtonyc ha recordado que hasta su salida de España hace cinco años participaba en la Diada de Mallorca, incluso actuando. «Estoy muy contento de que en Mallorca se vuelva a reactivar la lucha por la libertad de expresión», ha dicho, recordando otros casos similares al suyo, como el del rapero Pablo Hásel.

El abogado del rapero, Gonzalo Boye, también ha intervenido por teléfono, y ha explicado que España mantiene una euroorden que «estamos combatiendo» porque el Estado «está fuera de la realidad jurídica europea» al mantener el delito de injurias a la Corona.

La manifestación independentista del próximo día 30 también ha reservado espacio para defender a la profesora de catalán del Colegio La Salle de Palma que impulsó la expulsión de 32 alumnos por el simple de hecho de colocar la bandera de España en el aula como muestra de apoyo a la Selección de fútbol que disputaba el Mundial de Qatar.

Otros lemas de la manifestación están relacionados con la saturación turística, el «espolio fiscal», «la españolización» y el coste de la insularidad.