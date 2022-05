Siete detenidos y cuatro intoxicados por el incendio de un bar del Arenal en Mallorca

Un incendio en un bar del Arenal de Llucmajor en Mallorca a mediodía de hoy viernes se ha saldado con cuatro personas, alojadas en un establecimiento hotelero cercano, heridas de carácter leve por intoxicación de humo, y siete turistas alemanes detenidos, al parecer por estar implicados en el siniestro.

Según ha informado Bomberos de Mallorca este viernes a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 15.19 horas, cuando el techo de carrizo de la terraza de un chill out situado en la esquina entre la plaza Reina Maria Cristina y la calle Berga, ha comenzado a arder, supuestamente, por efecto de una colilla arrojada por los después arrestados.

Como consecuencia del incendio, se ha quemado toda la zona de la terraza del bar. Además, y dado que el humo del fuego también ha alcanzado la vivienda superior, se ha quemado la terraza exterior de la misma.

Asimismo, durante las tareas de extinción del fuego, en las que han participado los Bomberos de Mallorca y los Bomberos de Palma, un club de alterne ubicado en el semisotano se ha visto afectado por el agua.

Las dotaciones de Bomberos también han ventilado las habitaciones de un establecimiento hotelero cercano, afectadas por el humo. De hecho, cuatro huéspedes del hotel han resultado heridos de carácter leve por inhalación.

Además de los Bomberos de Mallorca y de los Bomberos de Palma, hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del SAMU 061 y Policía Local de Llucmajor.

Bomberos de Mallorca también ha actuado este viernes en el incendio de una vivienda en Pollença, donde, afortunadamente, no había nadie en el momento del suceso y no ha habido que lamentar daños personales. El suceso ha ocurrido sobre las 12.30 horas de este viernes, cuando se ha declarado un incendio en una vivienda situada en Via Pollentia, número 41.

Al parecer, en el momento del suceso no había nadie en el interior de la vivienda afectada. Por este motivo, y afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.