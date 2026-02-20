Ses Salines exige la retirada inmediata de una decena de pateras del Punto Verde municipal

El Ayuntamiento de Ses Salines exige de manera urgente y formal a la Delegación del Gobierno en Baleares la retirada inmediata de nueve pateras que siguen amontonadas en el Punto Verde municipal de la Colònia de Sant Jordi, después de meses sin una respuesta efectiva por parte de la administración competente.

Las embarcaciones, trasladadas en su momento a dependencias municipales, siguen ocupando espacio público desde el verano de 2025, a pesar de que su gestión, custodia y retirada no corresponden al Ayuntamiento, sino al Gobierno de Pedro Sánchez.

El consistorio registró ya el pasado 25 de julio un oficio oficial solicitando información sobre su gestión y la fecha prevista de retirada. Posteriormente, en enero de 2026, se reiteró la petición por escrito. A día de hoy, todavía no se ha producido ninguna actuación efectiva.

Esta situación, explica el equipo de gobierno a través de un comunicado, está generando problemas reales de funcionamiento y servicio público, ya que limita el espacio operativo del Punto Verde, dificulta la gestión ordinaria de residuos, provoca un impacto visual negativo, puede comportar riesgos ambientales por la degradación de los materiales y obliga al municipio a asumir una custodia fuera de sus competencias.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha manifestado que «no es aceptable que una administración local tenga que asumir durante meses una responsabilidad que no le corresponde. Hemos dado todos los pasos administrativos, hemos notificado reiteradamente la situación y exigimos una solución inmediata. El Punto Verde es para dar servicio a los vecinos, no para convertirse en un depósito permanente de embarcaciones que dependen del Estado».

«Pedimos respeto institucional y corresponsabilidad. No podemos seguir soportando esta carga logística, económica y de imagen por una carencia de actuación de otras administraciones, ha apostillado Mas.

Desde el Ayuntamiento advierten de que continuarán insistiendo formalmente hasta que se resuelva la situación y se restituya el espacio municipal para su uso normal. «Mi obligación es defender a mi pueblo ante esta indefensión. No permitiremos que Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi paguen problemas que no le corresponden. Siempre pondremos los intereses del municipio por delante», ha concluido el alcalde.