Separatistas borran la Calle España del pueblo de Rafa Nadal y la bautizan con el nombre de Países Catalanes

El municipio mallorquín de Manacor, gobernado por el separatista Miquel Oliver, se ha visto nuevamente envuelto en una polémica de fuerte carga política y un claro sesgo hispanófobo. Durante la celebración de un correplazas por el pueblo, varios jóvenes decidieron tomar la iniciativa de manera unilateral y, de forma provocadora, borraron la denominación oficial de la calle España y la rebautizaron con el nombre de “Calle de los Países Catalanes”.

Tal y como se aprecia en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, una mujer, visiblemente envalentonada por el ambiente festivo y la complicidad de sus compañeros, tapa el nombre original de la calle con un papel en el que se reivindica la entelequia de los Países Catalanes y la inclusión de Baleares en este inexistente territorio.

El vídeo, difundido rápidamente en redes sociales, ha generado indignación entre muchos vecinos del municipio, algunos de los cuales han contactado con este periódico para denunciar lo que consideran un nuevo ejemplo de la permisividad del Ayuntamiento de Manacor frente a acciones de este tipo. Según denuncian, estas acciones se producen se producen con el beneplácito del gobierno local liderado por el partido independentista Més per Mallorca.

No es la primera vez que Manacor es escenario de ofensas a España. El pasado mes de enero, para celebrar Sant Antoni, una de las fiestas populares más emblemáticas de la isla, los concejales de Més difundieron una glosa para faltar al respeto e insultar con el siempre recurrente «¡Puta España!» y en la que se tildaba al Estado español de «mentiroso y expoliador».

El alcalde secesionista Miquel Oliver tampoco está exento de polémicas. El pasado 23 de diciembre también expresó su odio a España en un mensaje en redes sociales. «Fachas muertos y puta España de mierda», manifestó en Facebook e Instagram en una carta de despedida de un amigo recientemente fallecido.

Un episodio con idénticas connotaciones que su mensaje navideño de 2022 siendo también alcalde de la capital de la comarca de Llevant en Mallorca, cuando felicitó las entrañables fiestas de Navidad con un «Bon Nadal y puta España».