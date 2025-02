Le Senne afirma que sigue amparado por la presunción de inocencia y que no cometió ningún delito

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha reaccionado a la apertura de juicio oral contra él por un delito de odio al haber rasgado durante una sesión plenaria la foto de Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria de Mallorca, recordando que sigue amparado por la presunción de inocencia y que no cometió ningún delito.

En un escueto comunicado, Le Senne manifiesta su «voluntad de colaborar con la Justicia en el acto del juicio para despejar toda duda de que no cometió ningún delito» y reitera que «aquel 18 de junio actuó únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie».

Además, el presidente del Parlament recuerda que aún está pendiente de resolver el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Baleares, al que el fiscal se ha adherido reiterando la petición del sobreseimiento de la causa.

El juez Juan Manuel Sobrino ha tomado la decisión de abrir juicio oral después de que el fiscal hubiera solicitado el archivo de la causa al considerar que no hubo ningún delito de odio.

El fiscal considera que Gabriel Le Senne no cometió un delito de odio al rasgar la foto de Aurora Picornell que exhibía sobre su ordenador la vicepresidenta de la Cámara, Mercedes Garrido (PSOE). Picornell, La Pasionaria de Mallorca, fue una víctima del franquismo durante la Guerra Civil convertida ahora en la gran heroína de la izquierda balear. El incidente motivó una denuncia contra Le Senne en los juzgados.

El fiscal José Díaz Cappa argumentaba para el sobreseimiento que tras la práctica de la instrucción no han quedado suficientemente acreditados los elementos del delito de odio. «No resulta acreditada la intención [de Gabriel Le Senne] de lesionar la dignidad de las personas ni la motivación discriminatoria por parte del investigado», sostuvo el representante del Ministerio Público.

El fiscal consideró que es «absolutamente entendible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación» de los familiares de las personas representadas en las fotografías por lo sucedido y «manifiestamente criticable la acción del investigado», pero, a su juicio, no consta debidamente acreditado que la reacción «inusitada y fuera de lugar» de agarrar y romper posteriormente, incluso de forma airada, la fotografía mostrando a las personas ya mencionadas, por parte del investigado respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria.

El pasado mes de septiembre Gabriel Le Senne explicaba en una entrevista con OKDIARIO su versión de lo sucedido. Se expresaba así: «Lo primero que querría decir es que no tengo nada en contra de la señora Aurora Picornell. Sólo faltaría. Digo esto porque es un tema muy sensible. Picornell fue una pobre chica de 23 años que fue ejecutada en esa guerra tan tremenda. Ellos [la izquierda] mutilan los hechos, cogen sólo los cinco segundos en los que yo me enfado y termino haciendo eso. Omiten los 45 minutos anteriores donde yo voy hablando con la señora Mercedes Garrido. Le expliqué que esa foto, que también exhiben los diputados de la izquierda, rompe la neutralidad de la Mesa del Parlament».

Y añadía Le Senne: «Les intento convencer de que la retiren de manera voluntaria y me llegan a decir que lo harán después de la intervención de un diputado de Vox. Finalmente opto por decirles públicamente que la retiren, pero se niegan y les llamo al orden. El presidente tiene la obligación de mantener la neutralidad en una sala de plenos. Al final, la expulso por esa actitud rebelde. Le cierro el ordenador a Garrido, pero ella, en lugar de irse, lo vuelve a abrir. En ese momento decido tirar de la foto con la desgracia de que se rompe. Fue un acto inintencionado».