A Gabriel Le Senne, diputado de Vox y president del Parlament balear, no le duelen prendas en aceptar su error y pedir disculpas. «Ustedes saben que yo no odio a nadie, que no podían acusarme de nada peor; nada que me doliera más. Mi problema no fue con Aurora Picornell, sino con Mercedes Garrido y, en menor medida, Pilar Costa. Y tampoco a ellas las odio, ni mucho menos, aunque no esperaba que se comportaran así en el pleno, y mucho menos como se han comportado después», dijo en su defensa en su discurso en el pleno que se debatió su destitución.

P.- Echando la vista atrás, ¿qué es lo que no volvería a hacer en cualquier caso?

R.- No volvería a cerrar el ordenador ni a tirar de la foto. Lo que tendría que haber hecho es cerrarle el micrófono a Mercedes Garrido. Tendría que haber cortado el micro. Y si se negaba a retirar esa foto, haberle pedido a los servicios de la Cámara que la retiraran.

P.- A partir de ahí empieza toda una marejada impresionante. La presidenta balear, Marga Prohens, dijo que usted debería haber dimitido. Finalmente, el PP se abstuvo. ¿Cuál es la lectura política de lo que ha pasado del martes hasta aquí?

R.- Se ha impuesto el sentido común, todo era una exageración. Durante este tiempo han estado diciendo que yo arranqué y destrocé la foto como si hubiera sido algo intencionado. Como he dicho, lo hice por sucesivos incumplimientos del reglamento. Pedí disculpas al día siguiente sin que nadie me lo exigiera. Y como acabamos de comentar, yo creo que visto ahora con perspectiva, tenía que habérselo pedido a los servicios de la Cámara y no haberlo hecho yo personalmente, porque no es apropiado. Aunque el reglamento dice que yo puedo adoptar las medidas que estime pertinentes para mantener el orden. Soy cristiano, y cuando cuando hago algo mal no tengo ningún problema en reconocerlo y pedir perdón. Les llegué a proponer [a las diputadas del PSOE] pedir disculpas juntos y rebajar la tensión, pero no quisieron. No quisieron porque consideran que no hicieron nada mal. Espero que ahora podamos pasar página porque fue in crescendo el enfrentamiento, y a mí no me gustó.

P.- ¿Usted cree que hay una doble moral en este tipo de episodios? El PSOE no se indigna cuando sus socios de gobierno aparecen con pancartas de etarras y de asesinos…

R.- Hay un doble rasero muy claro. Cuando a ellos les interesa, son muy estrictos, y cuando no, son muy laxos. Por ejemplo, el presidente del Gobierno tiene investigados a su mujer y a su hermano y ahí son laxos. O Francina Armengol también se ha visto implicada en el caso de las mascarillas, o en su día se saltó las restricciones que nos impuso a todos

los demás ciudadanos en el confinamiento. Encuentro que son casos más graves que el mío. O también cuando los propios diputados de izquierdas, el día 20 de junio, o sea, dos días después del suceso de la foto, montaron una manifestación en las puertas del Parlament donde gritaron «¡Gabriel Le Senne, puto nazi»! Estuvieron ahí coreándolo con la intención de que se les oyera dentro del recinto. Eso me parece un delito de odio. Pero yo no les he puesto una denuncia porque eso sí es judicializar la política. Más allá de ello, insisto en que no he querido ofender a nadie y he pedido disculpas. Pero como ya dije mi problema no fue con Picornell sino con Mercedes Garrido por incumplir el Reglamento.