El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, visitará este jueves Palma para mantener reuniones con los equipos del partido en el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y el Parlament balear en plena crisis con el Govern de Marga Prohens tras bloquear la formación de Santiago Abascal la tramitación de los presupuestos al rechazar el techo de gasto.

Todo ello después de que los 26 diputados del PP se abstuvieran este martes, y no apoyaran la Proposición No de Ley de Vox, para la libre elección de lenguas en los centros de educación Infantil y Primaria en Baleares.

El portavoz del Govern, Toni Costa, acusó a Vox de incumplir el acuerdo de investidura, después que la diputada y presidenta del Comité Ejecutivo de Vox, Patricia De las Heras, precisara que «del techo no se hablaba en el acuerdo, pero sí de la libertad de elección de lengua».

Un cúmulo de reproches que se ha saldado con la primera crisis abierta entre las dos formaciones de centro derecha, transcurridos apenas 100 días desde el arranque de la legislatura.

Cabe recordar que, en el caso de Baleares, la popular Marga Prohens gobierna en solitario tras haber llegado a un acuerdo programático de 110 puntos con Vox. En el Ayuntamiento de Palma también se alcanzó un acuerdo sin que sus regidores ocupen cargos en el equipo de gobierno. En cambio, en el Consell de Mallorca, Vox entró en el gobierno con una vicepresidencia de Medio Ambiente y una Conselleria insular de Promoción Económica.

Sin la aprobación del techo de gasto no es posible tramitar los que serán los primeros presupuestos del nuevo Govern en minoría del PP, que precisa la abstención al menos de los ocho diputados de Vox, para que las cuentas salgan adelante ya que sus 26 diputados superan en un representante, al resto de formaciones parlamentarias de izquierdas e independentistas de Més.

Por tanto, hasta que no se encaucen las relaciones con Vox, el PP no volverá a presentar al Parlament el techo de gasto, cosa que en estos momentos, nadie puede asegurar cuándo será, si bien el calendario aprieta, ya que las cuentas tienen que estar aprobadas antes de final de año. De hecho el techo de gasto de los presupuestos vigentes se aprobó el 5 de octubre del año pasado, y en caso de que no se desbloquen las negociaciones entre PP y Vox, serán los que se mantengan para el próximo año, lo que tendría unas consecuencias políticas incalculables.

En su visita a Palma, Garriga tratará con los diferentes responsables de Vox en las principales instituciones mallorquinas, los acuerdos alcanzados con el PP y las medidas que se han empezado a poner en marcha en virtud de esos pactos así como la situación política actual.

Desde Vox han indicado que es una visita programada dentro de una ronda de encuentros que el secretario general va haciendo a los representantes del partido en las diferentes provincias desvinculándola por tanto de lo sucedido este martes en el Parlament.

Garriga atenderá a los medios acompañado de la portavoz del Grupo Parlamentario, Idoia Ribas, y la diputada Patricia de las Heras.