Sarabia: «Muriqi es un killer que castiga cualquier error»

«Estamos preparados para conseguir la primera victoria fuera», dijo ayer Eder Sarabia, entrenador del Elche, en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará esta tarde ante el Mallorca en Son Moix.

El Elche, invicto en casa pero huérfano de triunfos visitantes –solo tres puntos en siete salidas–, llega con el colchón de siete sobre el descenso, pero Sarabia no se anda con paños calientes. «Ha llegado el momento de demostrar el crecimiento del equipo», insistió, defendiendo su filosofía con uñas y dientes. «Somos un equipo puro, reconocible en cada partido. Nos preguntan si nos falta picardía, pero si eso nos diera resultados, lo haríamos. Lo nuestro es convicción: presionar alto, ser valientes con la pelota y ofensivos hasta el final».

Sarabia alertó del «peligro determinante» de Vedat Muriqi, el ariete kosovar del Mallorca, «un killer que castiga cualquier error», y elogió a Jagoba Arrasate, su homólogo bermellón, por forjar un conjunto «agresivo desde el minuto uno». «El Mallorca no te regala nada. Si quieres puntuar allí, tienes que ser perfecto en los detalles. Y nosotros vamos justamente a eso: a ser perfectos los 95 minutos”, agregó.

El técnico aseguró que «contra Getafe o Girona merecimos más, pero los detalles lastran. Mañana, iremos a por ellos con mentalidad ganadora; el partido no se pierde en 70 minutos». Trescientos aficionados ilicitanos viajarán a Palma, un empujón que, según el técnico, «nos dará ese extra en las dificultades».

