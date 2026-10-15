Rezos en Ibiza por los 20 sacerdotes mártires asesinados en la Guerra Civil que serán beatificados este sábado. La mayoría de ellos fueron asesinados en el Castillo de Ibiza, un 13 de septiembre de 1936, después de que 500 milicianos anarquistas llegados de Barcelona crearan un verdadero caos en la isla, asesinando y encarcelando a cientos de ibicencos en un sangriento episodio conocido como Es fets des Castell.

El Obispado de Ibiza en la víspera de la beatificación de estos 20 sacerdotes, llevará a cabo responsos en los lugares donde fueron asesinados los presbíteros.

Según ha informado la Diócesis, este viernes a las 10.00 horas está prevista la primera oración en el parador de Dalt Vila, el antiguo castillo militar, donde el 13 de septiembre de 1936 fueron masacrados 17 sacerdotes.

A continuación, el obispo Vicent Ribas se trasladará a Sa Carrossa, donde se rezará una plegaria en memoria de Antonio Roig Guasch, ecónomo de la parroquia de San Francisco Javier que fue abatido en ese lugar.

Posteriormente, está previsto que el obispo se traslade a Formentera para rezar un responso en La Savina, donde el 7 de agosto de 1936 fue asesinado y arrojado al mar el primero de los sacerdotes mártires, Juan Torres Torres. Tenía 24 años y fue asesinado 44 días después de haber sido ordenado.

Por la tarde, a las 19.00 horas, la oración tendrá lugar en la plaza de la iglesia de Sant Carles, donde el 8 de agosto del 36 fue fusilado el cura ecónomo de la parroquia Antonio Tur Costa junto a su padre, Antonio Tur.

Finalmente, a las 20.30 horas, en la iglesia parroquial de Santa Eulària se rezarán las vísperas y se volverá a interpretar el Himne dels Beats, estrenado el pasado sábado.

En cada uno de los responsos se cantará la pieza tradicional Amunt germans, un canto de perseverancia que se interpreta habitualmente con Els Passos.

El sábado 17 de octubre, a las 11:00, se celebrará en la Catedral la solemne beatificación, la primera que se celebra en Baleares, presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, como representante del Papa León XIV.

El domingo 18 de octubre, a las 11:00 horas, se oficiará en la Catedral una misa de acción de gracias.

El fin de semana posterior, sábado 24 y domingo 25 de octubre, habrá misas de acción de gracias en todas las parroquias de la diócesis de Ibiza y Formentera.

Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se celebrará la primera fiesta litúrgica de los nuevos beatos en todas las parroquias. Mons. Vicent Ribas presidirá esta primera celebración, a las 18:00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar.