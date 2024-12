Resucitando cadáveres

Disuelta UM, por vergonzosas razones que acabaron con tres de sus principales dirigentes en la cárcel -remember Munar-, algunos de sus miembros que se salvaron de la justicia, entre ellos Josep Melià, para intentar no quedar borrados del mapa, idearon un invento llamado Convergència per les Illes, que acabó fusionándose -y evidentemente por idénticas razones- con este otro invento de Jaume Font, la llamada Lliga Regionalista y entre esos dos fracasos políticos alumbraron un tercer invento que acabó llamándose Proposta per les Illes (PI), que sin pintar un rabanito, mantuvo cierta representación.

Pero miren ustedes por dónde, ahora miembros de la difunta UM han revivido un partido que condicionó la gobernabilidad de Baleares entre 1983 y 2011 y tras conocerse la resurrección de una formación de tan desventurada historia, los dirigentes del PI, que en el fondo casi todos procedían de UM, ya están en contacto con la resucitada UM para tratar de crear otro espacio común regionalista y añadir otras formaciones independientes, con la idea de construir un movimiento del estilo Coalición Canaria.

O sea, y para entendernos, que no es fácil, ya que lo que se pretende es algo así como un totum revolutum, agrupar a los partidos más o menos nacionalistas, regionalistas o municipalistas de las Islas, embarcando fulanismos, con el fin de lograr un espacio «más amplio, más moderno y que pueda animar a una buena parte de la sociedad balear», lo cual está por ver claro.

Aunque con este objetivo podrían quedarse un poco cortos de miras y ya se sabe cómo puede acabar todo esto: aunque todos cuantos puedan reunirse sean de derechas, mientras aquí dominen los equipo nacionales posiblemente no vayan a poder lograr objetivos tan rentables, chantajismo mediante, que un PNV o Junts, o lo que acabe al final llamándose este otro invento catalanista y pujolista, que ahora sigue muñendo la vaca estatal.

MARTES: ORDENANZAS Y CIVISMO. ¿Desde cuándo no se habían actualizado las ordenanzas municipales? Pues desde que en Cort aterrizó un gobierno socialista que entendió, y aún entiende, que la nueva ordenanza cívica de Palma «persigue, reprime y criminaliza a los ciudadanos» y dicen ahora que «el modelo del alcalde en Palma es que todo esté prohibido y perseguido». Toma ya. O sea, que Palma será un nuevo gulag.

Independientemente del asunto de las caravanas, que es preciso solucionar, las ordenanzas pretenden no criminalizar ni suprimir derechos, sino lograr que en una ciudad impere el civismo y se consiga que sea limpia y ordenada, como ocurre en otras ciudades de todo el mundo que presumen de lograrlo. Y para ejemplos, Tokio o Singapur, que aún sin ser mediterráneas, han logrado ciudades modélicas.

Para empezar, el desmadre de los patinetes que pueden acabar, si no lo remedian las ordenanzas, dueños de la ciudad sin orden ni control. La ordenanza contempla diferentes normas, entre las que destaca la prohibición de circular por aceras, plazas, parques, jardines y zonas para peatones. Por otra parte, las degradaciones graves en cualquier bien público, mobiliario urbano o infraestructuras del servicio público, incluidas las pintadas vandálicas, serán consideradas infracciones muy graves.

He aquí dos ejemplos, pero hay muchos más. Ahora bien, aprobadas las nuevas ordenanzas, comenzará el arduo trabajo de la policía municipal para lograr erradicar los malos hábitos de una ciudadanía que, con permiso municipal, ha venido haciendo lo que le ha dado la gana y sin ningún control. No bastará haber aprobado nuevas ordenanzas, sino hacerlas cumplir. Ahí radica el reto. Las nuevas ordenanzas responden al restablecimiento del civismo.

MIÉRCOLES: RAZONES SOBRE EL FUTURO. Los ciudadanos de Baleares han presentado un total de 576 propuestas de actuación a través de la plataforma on line creada por el Govern en el marco del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental. Las mesas de trabajo que se han constituido debatirán y seleccionarán las propuestas que se estimen oportunas. He aquí una excelente iniciativa.

El medio ambiente, el transporte y el turismo sostenible son los temas que más aportaciones han recibido, con un 42% del total. Lo cual supone que las agresiones al medio ambiente, el difícil transporte y la racionalización del turismo son los temas más preocupantes y evidentemente así es. A partir de ahora lo lógico es que surjan propuestas razonables y equilibradas. ¿Será así? Esperemos que sí. Alarmismos aparte, hay que tomar en serio nuestro futuro.