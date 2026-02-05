Quería seguir una carrera ciclista en Mallorca pilotando un dron y le sancionan por no tener autorización

La Guardia Civil sancionará a un hombre que pretendía ser un espectador de lujo en una importante carrera ciclista que se celebra anualmente en Mallorca. El hombre pretendió seguir la Challenge Ciclista Mallorca 2026 a través de un dron que él mismo pilotaba.

Todo ocurrió el pasado domingo cuando los agentes de la Benemérita detectaron e identificaron a un varón que estaba manejando desde el Paseo Marítimo de Palma un dron que acababa de despegar en la zona de salida de la prueba deportiva.

Ante esta acción sospechosa, los guardias civiles requirieron al responsable del teledirigido la documentación preceptiva para acreditar la legalidad del vuelo en dicha ubicación, pero enseguida comprobaron que no disponía de la autorización correspondiente para operar en una zona afectada por la Restricción al Vuelo Fotográfico delimitada por el Ministerio de Defensa.

En concreto, el varón no había hecho la comunicación previa obligatoria al Ministerio del Interior para operar drones en entornos urbanos. Al mismo tiempo, tampoco contaba con la autorización previa de la autoridad aeronáutica competente, que era obligatoria al encontrarse en una zona que está dentro del ámbito de servidumbre aeronáutica del Aeródromo de Son Bonet.

La Guardia Civil ha recordado en una nota de prensa que el incumplimiento de la normativa aeronáutica vigente en materia de drones puede conllevar «graves consecuencias administrativas», y en su caso penales, especialmente cuando las operaciones se realizan en entornos con restricciones específicas o en proximidad de infraestructuras críticas y eventos de relevancia pública.