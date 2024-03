Puente culpa ahora a Prohens por los 2,6 millones perdidos por Armengol con las mascarillas ‘fake’

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha acusado al Govern de la popular Marga Prohens de «dejar prescribir» el expediente de devolución de los 2,6 millones de euros de las mascarillas contratadas a la empresa vinculada al caso Koldo, a la vez que ha defendido la gestión del Ejecutivo socialista de Francina Armengol de buscar material sanitario «en un mercado persa».

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la senadora balear del PP María Salom ha pedido explicaciones a Puente por sus declaraciones en las que afirmaba que el Ejecutivo de Armengol actuó correctamente en la compra de mascarillas durante la pandemia.

«El Gobierno balear hizo lo que todos los gobiernos de este país, buscó mascarillas en un mercado persa, las adquirió como buenas y cuando tuvo conocimiento de que una parte de esas mascarillas no eran correctas, inició un expediente de devolución», ha sostenido Puente.

En este contexto, ha señalado que existe «una diferencia evidente» entre el PSOE y PP: nosotros ante los casos de corrupción que nos afectan tomamos medidas, adoptamos medidas. Ustedes se ufanan muchas veces en los casos de corrupción que les afectan. Pero mire, en el caso concreto de Baleares es el Gobierno balear del Partido Popular, el que ha dejado prescribir el expediente de devolución de esos 2,6 millones de euros en mascarillas».

Puente ha ignorado en su respuesta el hecho de que el citado expediente haya o no caducado (cosa que el Ejecutivo balear niega) no tiene relevancia alguna, puesto que el Govern de Prohens ya ha anunciado que reclamará por vía civil y penal, el total de lo pagado por Armengol por las mascarillas fraudulentas, 3,7 millones.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Maria Salom, ha exigido al ministro de Transportes que «debería pedirle a Armengol que dimita ya», tras conocerse lo que cada día se publica por su vinculación con la trama del caso Koldo.

Durante la sesión de control al Gobierno, la senadora por Mallorca ha preguntado al titular de Transportes si continúa ratificando que la presidenta Armengol actuó «correctamente» con la compra de mascarillas a la trama corrupta.

A su parecer, el expediente de la operación tiene «un montón de agujeros negros», por lo que ha preguntado a Puente, si fue Ábalos o Koldo («en nombre del propio Ábalos»), quien llamó al Ministerio de Transportes para «ordenar comprar a la empresa que pagaba mordidas».

«La señora Armengol no lo desmiente, simplemente calla. Y ya sabe usted: quien calla… otorga», ha añadido.

A renglón seguido, Salom ante la falta de respuestas sobre este asunto, se ha preguntado si el expediente de compra se inició por arte de magia. Por ello ha puesto el foco en el «contrato exprés para los amigos. En 10 días llega el material defectuoso, se contrata y se paga», ha recordado Salom.

En este sentido, ha expresado su sorpresa porque una vez que se comprobaron que las mascarillas eran defectuosas, «en vez de devolverlas, se inicia el expediente formal de contratación».

«Cualquier ciudadano reclama cuando el producto que recibe no corresponde con lo que ha comprado. Es lo normal: devolverlo y solicitar el reembolso», ha indicado Salom. Por ello, ha remarcado que no es normal la forma en que Armengol procedió, ya que «ella retiene el producto defectuoso, que además paga rápidamente con el dinero de todos y sin rechistar, después de abonar 3,7 millones de los ciudadanos de Baleares por unas mascarillas que no han servido de nada».

Por ello ha advertido que este «agujero huele fatal», porque además «Armengol endosaba la factura de 3,7 millones a la UE, que ya investiga una estafa en toda regla» por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Por todo ello, la portavoz adjunta de los populares considera que «a todas luces la presidenta Armengol tiene que dimitir ya».