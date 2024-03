El vicepresidente del Govern, y conseller de Hacienda, Toni Costa, ha advertido ese martes en el Parlament de que la Unión Europea puede castigar a las Islas por culpa de las mascarillas fraudulentas compradas por Francina Armengol a la principal empresa de la trama Koldo investigada por la UCO de la Guardia Civil. El Govern anterior de Armengol compró las mascarillas por 3,7 millones de euros y endosó el coste a los fondos europeos Feder.

Costa se ha referido al reglamento de la UE y ha manifestado que por el fraude de las mascarillas «se pueden interrumpir o suspender pagos, imponer correcciones financieras, adoptar medidas administrativas y recuperar el dinero pagado. No lo digo yo, lo dice la Unión Europea».

Según el vicepresidente Costa, el caso de la compra de mascarillas fraudulentas compromete el «prestigio» de Baleares en la gestión de fondos europeos. Lo ha asegurado en el pleno del Parlament de este martes en respuesta a la pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, que se ha interesado por las consecuencias que para la comunidad autónoma tendrá el intento de pagar con recursos de la Unión Europea las mascarillas que se compraron a la empresa de la trama Koldo.

«Nos preocupa que más allá del fraude, vamos a tener que pagar nosotros el mal nombre y el desprestigio. Espero que los responsables hagan frente a sus responsabilidades y por una vez tengan la decencia de pedir perdón por empañar el nombre del archipiélago en la Unión Europea», ha argumentado el diputado de Vox.

El vicepresidente del Govern ha añadido que de este modo también ha quedado en entredicho la gestión de Iago Negueruela y ha insistido en que quedan muchas preguntas sin responder y que el PSOE no quiere contestar como «por qué se trató de financiar la compra con fondos europeos cuando ya sabían que las mascarillas eran defectuosas».

«Lo que está claro es que las mascarillas se están pudriendo en un almacén y que las vamos a pagar todos los ciudadanos de Baleares», ha concluido Rodríguez, cuya intervención ha aplaudido la bancada popular.

De momento la primera consecuencia de endosar a la Unión Europea los 3,7 millones por las mascarillas fraudulentas es que Baleares ya ha perdido este dinero. Como mal menor y gracias a una maniobras del Ejecutivo que preside Marga Prohens, el dinero no se devolverá en efectivo sino que será descontado de futuros pagos con cargo a fondos europeos. En todo caso, el Govern espera recuperar este dinero mediante la reclamación presentada a la empresa suministradora, Soluciones de Gestión SL.

Para evitar tener que devolver el dinero a la Unión Europea, la Dirección General de Fondos Europeos del Govern ordenó descertificar el gasto de las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa investigada y que se pagaron con fondos europeos Feder. En la práctica, esto supone no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea pero sí que se descuenten de futuros pagos. El Ejecutivo sigue así el protocolo de lucha contra el fraude y de acuerdo con la normativa Feder. El expediente se refiere, además de a los 3,7 millones que costaron las mascarillas, a 57.000 euros de transporte y a 150.000 euros de asistencia técnica.

Como ha desvelado este jueves OKDIARIO, el Gobierno de Baleares, presidido por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, rectificó el anuncio del contrato de mascarillas por 3,7 millones con la empresa del caso Koldo, para cargarlo a los fondos de la Unión Europea. Lo hizo apenas cinco meses después de firmarlo. De esta forma, se matizó que el contrato sería financiado con el dinero europeo, en concreto, con las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El 12 de mayo de 2020, el Servicio de Salud de Baleares publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa ahora investigada en la trama de presuntas mordidas que implica al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. En dicho contrato se explicitaba el «suministro de material Covid-19: mascarillas FFP2» por el importe total de 3.701.500 euros. Se trató de un procedimiento negociado sin publicidad por su «tramitación de emergencia», como consta en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El 19 de octubre de ese año, se rectificó el anuncio para añadir nueva información, como que el contrato contaba con «financiación con fondos de la UE», en concreto, «con cargo» al programa Feder 2014-2020 de las Islas Baleares. Así quedó recogido días después en el suplemento oficial de adjudicaciones de la Unión Europea, con fecha 23 de octubre de 2020.

Por otro lado, el Govern ha negado que la reclamación de los 3,7 millones, -iniciada formalmente y según asegura en agosto de 2023- haya caducado, ya que según sus cálculos, el plazo continuaría vigente hasta abril.

No obstante, tanto el director general de Salud, Javier Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia María Estarellas, han insistido en que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos.

De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea «agotar todas las vías» que sean necesarias para ello. En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern ante la Audiencia Nacional.