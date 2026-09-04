El PSOE de Palma desbarra: critica que el alcalde permitiera el acto de apoyo a Ceuta y no autorizara una quedada callejera vecinal

El PSOE de Palma desbarra: critica que el alcalde del PP, Jaime Martínez, permitiera el acto masivo de apoyo a Ceuta por la invasión de finales de julio y no autorizara en el mismo emplazamiento una quedada callejera vecinal este verano organizada por entidades afines a partidos de izquierda y separatistas.

Tras desmarcarse de las manifestaciones de apoyo a los españoles residentes en Ceuta, por orden expresa de Ferraz y no participar ningún dirigente del partido aún liderado en Palma por el secretario general Iago Negueruela en estas concentraciones, el también portavoz parlamentario de esta formación rizaba el rizo comparando ambas iniciativas.

«El alcalde permitió una concentración por Ceuta en plaza de Cort, mientras unas semanas antes había vetado el Sopar a la Llesca. Cort no es del alcalde. Es de todos y todas”, afirmó en redes sociales Negueruela.

El dirigente socialista, al igual que el resto de dirigentes de esta formación en Baleares y su decena de alcaldes, no participó el pasado miércoles en las concentraciones de apoyo a Ceuta promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Socialistas y sus socios separatistas de Més y de Podemos dieron la espalda al pueblo de Ceuta y se plegaron a las órdenes de Sánchez.

Una actitud servil que no es ninguna novedad,ya en el caso de los socialistas de las Islas, cuyo número dos, Negueruela, criticaba que el alcalde no autorizara la quedada veraniega vecinal en la plaza de Cort hace unas semanas y sí la concentración de solidaridad con Ceuta en el mismo emplazamiento, sin entrar en más detalles sobre los motivos de esta decisión municipal.

Hay que recordar que el Ayuntamiento justificó la no autorización de ese evento lúdico de mediados de julio por el elevado número de actividades celebradas en este céntrico espacio durante este año, un total de 89 actos, uno más que durante todo el 2025.

Por este motivo, el Consistorio justificó la denegación del permiso en la plaza de Cort, dado además que el evento podía trasladarse a otros emplazamientos cercanos.

De hecho, el Ayuntamiento ofreció como alternativas las céntricas plazas Llorenç Villalonga, Llorenç Bisbal y de Coll, aunque las entidades organizadoras rechazaron estas ubicaciones por motivos diferentes, dado que estaban más interesadas en acusar al alcalde Martínez de un supuesto boicot que en celebrar ese discutido evento.

Pero la comparativa realizada por el dirigente socialista es sonrojante, dado el clima social, político y delincuencial que está soportando el admirable pueblo ceutí, frente a la celebración lúdico-festiva no autorizada en la céntrica plaza de Cort por el alcalde Martínez.

Una equiparación insultante a todas luces y que denota que el éxito incuestionable de esta convocatoria de solidaridad con el pueblo ceutí ha escocido y no poco a la cúpula dirigente de la izquierda balear, que no vieron venir la masiva participación popular en esta convocatoria sin parangón en una tarde-noche de verano.