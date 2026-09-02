Jaime Martínez: «Tenemos que reclamar a Pedro Sánchez que se despierte y ayude a Ceuta a salir de esta pesadilla»

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido ante los micrófonos de OKBALEARES el respaldo mostrado por los ciudadanos de Palma y Mallorca a Ceuta durante la concentración celebrada en la Plaza de Cort y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una respuesta ante la situación en la frontera.

«Es indudable la respuesta de todos los ciudadanos de Palma y Mallorca que han acudido hoy a esta convocatoria», ha apuntado Martínez, que ha situado el foco en la defensa de las fronteras españolas, la integridad territorial y la soberanía nacional.

El alcalde ha asegurado que Palma seguirá mostrando su apoyo a los ciudadanos de Ceuta y ha lanzado un mensaje directo al presidente del Gobierno: “Desde aquí seguiremos al lado de los ceutíes para reclamarle a Pedro Sánchez que se despierte y ayude a Ceuta a salir de esta pesadilla».

En declaraciones posteriores a la concentración, el líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, también se ha pronunciado ante los micrófonos de OKBALEARES, afirmando que «todos somos ceutíes». Coll ha elogiado, según sus palabras, el «valor y patriotismo» de los ciudadanos de Ceuta y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación.

El dirigente de Vox ha exigido además suspender los acuerdos con Marruecos y responsabilidades contra el presidente del Gobierno al considerar que su Ejecutivo ha sido «cómplice» de lo ocurrido.

Por su parte, el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera de Ceuta. «Estamos aquí para defender al pueblo de Ceuta y denunciar la invasión militarizada de Marruecos», ha afirmado.

Campos ha apostado por militarizar la frontera y dotar de más medios a la Policía Nacional y la Guardia Civil, al tiempo que ha anunciado que su formación registraría una solicitud para anular el tratado de amistad con Marruecos.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, también ha trasladado su respaldo a Ceuta. En declaraciones durante la jornada, ha manifestado que lo sucedido «no ha sido una crisis migratoria ni una crisis humanitaria», sino «un ataque organizado a la frontera de Ceuta y a la frontera de España».

Prohens ha concluido su intervención con un mensaje de respaldo a la ciudad autónoma: «Ceuta no está sola».