Jorge Campos critica al delegado del Gobierno en Baleares por no defender a la Guardia Civil tras la detención de las activistas

El diputado de Vox por Baleares en el Congreso, Jorge Campos, ha criticado al delegado socialista del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por no defender a los agentes de la Guardia Civil tras la detención de dos activistas por realizar ataques vandálicos y pintadas en inmobiliarias.

Según ha indicado Campos en un mensaje publicado en la red social X, es una «vergüenza» que el delegado del Gobierno no haya actuado, después de que el diputado separatista de Més per Mallorca Vicenç Vidal pidiera explicaciones al Instituto Armado y amparara los ataques vandálicos contra establecimientos turísticos.

«Lo que no puede pasar es que detengan a activistas por defender el territorio mientras los responsables de la especulación actúan con total impunidad», defendió Vidal.

Campos, tras calificar la actuación de la Guardia Civil de «impecable», ha recordado que la formación mallorquina independentista está «sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia» y ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «poner el honor de la Guardia Civil en una situación sin precedentes».

Por otra parte, ha señalado a Més, como «amigos de EH Bildu», y ha establecido un paralelismo entre la defensa de ETA y las protestas contra la masificación turística. «Todo mi apoyo a la Guardia Civil. Espero que detengan a más miembros de la organización criminal antiturística», ha concluido.

En relación a estos hechos, desde la Delegación del Gobierno esta misma semana se aseguraba que «no interviene, ni interfiere» en los operativos policiales como el que ha implicado la detención de dos activistas en la localidad mallorquina de Santa María del Camí.

El secretario de la Delegación del Gobierno balear, Rubén Castro, precisó que la Guardia Civil actúa como policía judicial y empezó una investigación para, posteriormente, poner a disposición del juzgado los hechos, para que «obre conforme a derecho».

Hay que recordar que las detenidas el pasado miércoles y puestas en libertad con cargos ese mismo día, vandalizaron inmobiliarias de su municipio la noche del pasado 31 de mayo, según informó la Guardia Civil.

Las dos jóvenes, con el rostro totalmente tapado, habrían introducido pegamento en las cerraduras, pintaron y fracturaron cristaleras y realizaron grafitis en las fachadas.

Tras observar las grabaciones, los agentes de la Guardia Civil lograron identificar a tres de los autores de los hechos, dos mujeres y un hombre, por lo que procedieron a la detención de dos de ellas. La del tercero aún estaría pendiente.