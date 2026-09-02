Clamor popular de apoyo a Ceuta y gritos de «Pedro Sánchez, hijo de puta» en la multitudinaria concentración de Palma

La Plaza de Cort de Palma se quedó pequeña este miércoles para acoger la multitudinaria concentración convocada en apoyo al pueblo de Ceuta. Veinte minutos antes de la hora prevista para el inicio del acto, el entorno del Ayuntamiento de la capital balear ya se encontraba completamente abarrotado, mientras las calles adyacentes presentaban también un lleno absoluto.

La afluencia fue tal que la cola de ciudadanos que intentaban acceder a la plaza se extendía hasta la Plaza Mayor. Banderas de España y pancartas con mensajes como Fuera invasores o Ceuta no se vende, Ceuta se defiende acompañaron una concentración marcada por el respaldo a la ciudad autónoma y por las críticas al Gobierno central.

El acto comenzó a las 20.00 horas con los acordes del himno nacional de España, interpretado por la Banda Municipal de Palma. Posteriormente, el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, procedió a la lectura del manifiesto elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dentro de la convocatoria realizada simultáneamente en distintos municipios españoles.

La concentración concluyó con la interpretación de los himnos de Ceuta y España, en un momento especialmente emotivo para los ceutíes residentes en Mallorca y sus familiares, que permanecieron durante todo el acto en un lugar destacado de la concentración.

Visiblemente emocionados y, en algunos casos, con lágrimas en los ojos, los representantes de la comunidad ceutí quisieron agradecer públicamente el respaldo recibido por parte de la sociedad balear y, especialmente, de la ciudad de Palma.

Durante la concentración también se escucharon reiteradamente gritos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyendo insultos y peticiones de dimisión. Los asistentes responsabilizaron al Ejecutivo de la situación vivida en Ceuta y reclamaron una respuesta contundente ante la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.

El acto contó con la presencia del alcalde de Palma y de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quienes lamentaron lo que consideran una politización de la convocatoria por parte de la izquierda. Ambos defendieron la necesidad de mantener el respaldo institucional y ciudadano a Ceuta en un momento que calificaron de especialmente difícil para sus habitantes.

También estuvieron presentes en el acto la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el conseller de Economía, Antoni Costa; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; la consellera de Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas; el director general de Inmigración, Manuel Pavón; y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Asimismo, entre los asistentes se encontraban el diputado de Vox en el Congreso de los Diputados Jorge Campos y el líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, además de numerosos representantes políticos de las instituciones municipales, insulares y autonómicas.

La concentración se desarrolló en Palma en paralelo a otras convocatorias celebradas en diferentes municipios españoles después de que la FEMP instara a los ayuntamientos a acoger concentraciones ante sus respectivas sedes para expresar su solidaridad con Ceuta.

No hubo nadie del PSIB-PSOE

La convocatoria no contó, sin embargo, con la participación del PSIB-PSOE, que confirmó que ni el partido ni sus alcaldes en Baleares acudirían a estos actos. Los socialistas justificaron su ausencia alegando que la iniciativa no contaba con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la FEMP y advirtieron de que podía contribuir a aumentar la crispación y la confrontación entre españoles.

La concentración de Palma terminó así convertida en una de las principales muestras de respaldo a Ceuta celebradas en Baleares, con una participación multitudinaria y un marcado componente de reivindicación política.

La multitudinaria concentración celebrada en la Plaza de Cort dejó también una importante disparidad en las cifras de asistencia. Según el recuento realizado por la Policía Local de Palma y el Ayuntamiento de Palma, alrededor de 19.000 personas participaron en el acto de apoyo a Ceuta, convirtiendo la plaza y sus calles adyacentes en un auténtico hervidero de ciudadanos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Baleares, dirigida por el polémico socialista Alfonso Rodríguez, situó la asistencia en unas 8.000 personas, una estimación que, según indicó, procedía de fuentes de la Policía Nacional.

Esta diferencia de más de diez mil asistentes volvió a evidenciar el contraste entre las valoraciones ofrecidas por las distintas administraciones. Cabe destacar además que el dispositivo de seguridad de la concentración en la Plaza de Cort estuvo íntegramente a cargo de la Policía Local de Palma, desarrollándose el acto con absoluta normalidad y sin que se registrara ningún incidente durante la celebración.