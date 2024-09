El PSOE se olvida ahora de que votó en contra de reclamar un concierto económico para las Islas Baleares

El PSOE no lo recuerda. El secretario de Organización del partido en Baleares, Cosme Bonet, no lo recuerda. En octubre de 2023 los socialistas votaron en contra de pedir un concierto económico para Baleares. A pesar de mostrarse favor de que Cataluña cuente con uno tras la negociación entre PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, en octubre de 2023, se votó en el Parlament balear una iniciativa de Més per Mallorca acerca de esa cuestión. Los socialistas rechazaron entonces la propuesta del partido nacionalista alegando «razones obvias», haciendo referencia a su posicionamiento contrario a establecer esta medida en las Islas.

Cosme Bonet no supo qué responder cuando OKDIARIO le preguntó acerca de la postura del PSOE de Baleares respecto del concierto económico catalán y por qué rechazaron en octubre de 2023 que las Islas contasen con uno propio. «Cataluña no tiene nada. Están empezando a dialogar en base a un acuerdo programático que se tiene que hablar y que se dice que se abre a otros territorios», dijo el secretario de Organización de los socialistas cuestionado acerca del tema.

«Nosotros no hablamos en nuestra propuesta de concierto económico para Baleares, hablamos de avanzar en un sistema federalizante, como hemos ido planteando desde hace muchos años. Defendemos una reforma del sistema de financiación», argumentó Bonet para tratar de salir al paso de la pregunta formulada.

«Tenemos muy claras nuestras posturas. Lo que reclamamos es lo que no hace Marga Prohens, que las Islas Baleares estén presentes en este debate. El drama es que Prohens esté en silencio y no tenga nada que decir ante un debate tan importante para el futuro como es el financiamiento autonómico». Así se explicó Cosme Bonet, quien acusó al PP de repetir las consignas de Feijóo y de Abascal.

«Nosotros tenemos una propuesta, nosotros planteamos que Baleares esté presente en el debate sobre financiación autonómica mientras Prohens y sus socios están ausentes de este debate crucial para el futuro de las Islas Baleares y de sus ciudadanos. Eso es lo increíble, que la oposición sea más responsable y más sólida que los que pretenden gobernar, que lo que vemos es un circo permanente en el Parlament balear», concluyó Bonet.

Armengol apoya el concierto económico

La líder del PSOE de Baleares, Francina Armengol, se desmarca de buena parte de los barones socialistas y defiende sin tapujos el acuerdo con Cataluña, que incluye tanto el concierto fiscal como la recaudación tributaria de todos los impuestos por parte de la Generalitat. En contra de la postura contraria que han expresado más de la mitad de las federaciones socialistas, Armengol se manifestó a principios de mes argumentando que la financiación de Cataluña es «una oportunidad» para Baleares.

Además, la secretaria general de los socialistas de Baleares censuró entonces que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se sume a lo que diga el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, «diga lo que diga, y no tenga «valentía» para reclamar lo que «va bien a Baleares».