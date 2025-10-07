El PSOE no aplaude las alabanzas de Prohens a los socialistas fallecidos Félix Pons y Francesc Antich

Los diputados socialistas del Parlament balear no están dispuestos a dar una sola concesión al Govern de Marga Prohens. Ni siquiera cuando la presidenta balear homenajea la figura política de destacados socialistas como Francesc Antich y Félix Pons, el primero, fallecido este año.

La falta de concordia entre Govern y oposición en Baleares ha llegado este lunes al esperpento de que los diputados del PSOE se han negado a aplaudir, mientras sí lo hacían los del PP cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alabado al ex presidente del Govern fallecido este año, Francesc Antich, y al que fuera presidente del Congreso, el mallorquín también ya fallecido, Félix Pons. Los socialistas de Baleares tampoco han participado del homenaje de Prohens al ex presidente del Gobierno Felipe González.

Como muestra la imagen obtenida por OKBALEARES justo en ese momento, ni un solo aplauso y las miradas de la mayoría, incluida la del portavoz Iago Negueruela, no se han levantado de la pantalla del teléfono móvil.

Prohens ha destacado un acto reciente en Palma organizado por la familia de Félix Pons: Uno de los grandes hombres de Estado, que fue presidente de todos los diputados del Congreso», ha dicho.

Asimismo, ha recordado a Francesc Antich como «un servidor público que subió muchas veces a esta tribuna para debatir, como lo hacemos hoy».

El clima de discordia es tan intenso que los diputados separatistas de Més per Mallorca tampoco han reaccionado al recordatorio de Prohens al que fuera líder de su formación y vicepresidente del Govern balear, Pere Sampol.