La capilla ardiente del ex presidente del Govern balear Francesc Antich, fallecido este jueves a los 66 años, ha abierto este viernes en el Consolat de Mar. Decenas de personas han acudido a la cita para despedirse del exmandatario balear cuyo féretro cerrado reposa en la capilla del Consolat envuelto en la bandera autonómica, que se encuentra custodiado por agentes de policía y junto a un retrato. Las primeras en llegar han sido la esposa de Antich, Concha García, y sus dos hijos.

«El mejor compañero que hubiera podido encontrar, una persona honrada, sincera, cariñosa. Todo son palabras bonitas hacia él», ha dicho García a su llegada.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ya firmado en el libro del pésame.

La actual presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha manifestado su adhesión «a las numerosas muestras de pésame por el fallecimiento de Antich después de una larga enfermedad». La jefa del Ejecutivo se ha referido al adiós del ex presidente socialista como «injusto y prematuro». «Hoy despedimos a un servidor público, a un hombre que demostró amar su tierra hasta el último momento y que dedicó gran parte de los años de su vida al servicio público, con todo el sacrificio personal que ello conlleva. Hoy en Baleares no hay colores políticos, no hay ideologías. Sólo este profundo sentimiento de tristeza. Por ello quiero mandar un fuerte abrazo a su familia, a su viuda, a sus hijos, a su madre y a su hermana, pero también a sus amigos y a todos sus compañeros del PSOE de las Islas Baleares», ha indicado.

Por su parte, la ex presidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha resaltado al fallecido expresidente del Govern Francesc Antich como un «referente social, político y ético extraordinario de Baleares». Así lo ha asegurado la también secretaria general del PSOE balear en declaraciones a los medios antes de entrar a la capilla ardiente de Antich, abierta este viernes en el Consolat de Mar. Armengol ha indicado que era una jornada de «dolor absoluto» puesto que les ha dejado un «referente del socialismo en el archipiélago y un presidente maravillo al que se le quería con mucha intensidad». Asimismo, ha apuntado que Antich vivió su vida para «hacer el bien por el interés general» al luchar por «la justicia social para todos sus conciudadanos». «Pierdo a un referente, un amigo y un maestro, y los socialistas serán leales a todo lo que nos ha enseñado y harán lo que él quería, que es luchar por una sociedad más justa», ha subrayado.

A la capilla ardiente han acudido miembros destacados del PSOE balear, así como también de otros grupos parlamentarios, También consellers del Govern, el delegado del Gobierno central, Alfonso Rodríguez; los expresidentes Gabriel Cañellas y José Ramón Bauzá, y la secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo.

El propio José Ramón Bauzá ha expresado «su máximo respeto hacia una figura como la de Francesc Antich, que sin duda ha influido en la política de Baleares. Quiero trasladar mis condolencias a toda su familia y a todo el PSOE. Para mí fue un orgullo ser su sucesor en la Presidencia del Govern balear», ha sentenciado.

Las autoridades y la sociedad civil presente en el Consolat de Mar han guardado un minuto de silencio en recuerdo de Francesc Antich. Después, se han abierto las puertas del Consolat de Mar, de modo que las personas que lo deseaban han podido entrar para despedir al ex presidente. Entre la gran mayoría de miembros de la sociedad civil que ha acudido a la capilla ardiente instalada en el Consolat de Mar se encontraba una mayoría de simpatizantes y militantes del PSOE en las Islas Baleares.

Al acto también han asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, junto con regidores del Consistorio palmesano; el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, y representantes de sindicatos de Baleares.